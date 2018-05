Programajánló

Gyerekfesztivál a Magyar Színházban

Gyerekfesztivált rendeznek május 26-án, szombaton a Magyar Színházban: az egész napos programsorozat keretében az előadásokon túl játékos programokon vehetnek részt, és különleges produkciókat láthatnak az érdeklődők a színházban és a színház körül. 2018.05.08

Az idei évadban a Gyerekfesztivál a Magyar Színház népszerű gyermekelőadásai, a Rumini, A békakirály és a Tótágas történetek, valamint a jövő évadban megvalósuló Tündér Lala köré szerveződik - olvasható a színház MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, Földi Andrea jelmeztervező segítségével a gyerekek tündérré vagy kalózzá változhatnak, és részt vehetnek tündérröptetésen is. A fesztivál látogatói találkozhatnak Rumini megálmodójával, Berg Judittal, és válogathatnak a legszebb gyerekkönyvek közül.



A Magyar Színház épülete mellett egész nap a Bab Társulat ügyességi, kreativitást fejlesztő játékai várják a gyerekeket, míg a Rejtő Jenő utcai színpadon fellépnek a társulat művészei, valamint Écsi Gyöngyi a Világ kenyere című interaktív előadásával, a Manócska Társulat pedig A három galiba liba című produkciót adja elő.



Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a Mesés kulisszába, ahol nem csak megnézhetik, de fel is vehetik, ki is próbálhatják a kellékeket és jelmezeket. A fesztivál programját Kárász Eszter és az Eszter-lánc Mesezenekar koncertje zárja.



A Magyar Színház május 26-i előadásaira szóló színházjeggyel, vagy az aznapi színházpedagógiai foglalkozásra váltott jeggyel a Gyerekfesztivál programjaira a belépés ingyenes, színházjegy nélkül a rendezvényre 500 forintért vásárolható jegy. A színházpedagógiai foglalkozásra szóló jegy ára 1000 forint.



Május 26-án a nagyszínpadon a Rumini 11 és 15 órától látható, míg a Sinkovits Imre színpadon 11 óra 30 perctől A Békakirály, 15 óra 30 perctől pedig a Tótágas történeteket játsszák. A programokról további információ a színház honlapján olvasható.