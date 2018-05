Filmfesztivál

Cannes - Idén is fokozott biztonsági intézkedések lesznek a fesztiválon

A Franciaországban továbbra is magas terrofenyegetettség miatt idén is fokozott biztonsági intézkedések mellett rendezik meg a kedden kezdődő 71. cannes-i filmfesztivált, amelyet a tengerről, a szárazföldön és a levegőből is biztosít a francia csendőrség.

"A terrorfenyegetettség miatt idén is magas szintén kell tartani a biztonsági készültséget anélkül, hogy az az eseményt elrontaná" - mondta kedden Georges-Francois Leclerc, a dél-franciaországi Alpes-Maritimes megye prefektusa a francia sajtónak.



Az 70 ezer lakosú francia tengerparti kisvárost, amelynek lakossága a fesztivál 12 napjára megtriplázódik, először is a tenger felől védi a tengeri csendőrség tucatnyi hadihajója az Estérel-hegység és Antibes település között. A légteret és a francia Riviéra repülőtereit - beleértve a monacói helikopterleszállót is - a fesztivál idején fokozottan ellenőrzik és esténként átmenetileg rendszeresen teljes légtérzárat rendelnek el.



A biztosítás központi elemét azonban a fesztiválpalota környékének védelme jelenti, amelyet a 2015-ös franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság szurkolói zónáihoz hasonlóan alakítottak ki.



A közeli Nizzában 2016. július 14-én 86 áldozatot követelő iszlamista merénylet miatt már tavaly megerősítette és láthatóbbá tette a francia rendőrség a biztosítást a fesztiválozók védelme érdekében. A múlt évhez hasonlóan a fesztiválpalotába idén is a repülőtereken is használatos biztonsági kapukon lehet majd bemenni és a táskákat is csomagröntgennel világítják át.



"A fesztiválpalota előtt többszöri átvizsgálás lesz, de megfelelő távolsággal ahhoz, hogy megőrizzük a fesztiváli hangulatot" - mondta Yves Daros, a cannes-i önkormányzati rendőrség vezetője.



A fesztiválpalota környékén 580 térfigyelő kamera működik és önkéntes megfigyelők is folyamatosan elvegyülnek a hömpölygő tömegben, ha bármi gyanúsat észlelnek, riasztják a rendőrséget. Ezen kívül háromszáz, virágágyásokkal díszített egytonnás betontömbbel akadályozzák meg, hogy kamionos merényletet próbáljanak meg végrehajtani a Croisette-en.



Pontos adatok közlése nélkül a prefektúra megerősítette, hogy a múlt évhez hasonló számban teljesítenek szolgálatot a köztereken felfegyverzett rohamrendőrök és járőröző katonák. Az önkormányzat annyit közölt, hogy melléjük 200 rendőrt és 50 biztonsági őrt mozgósítanak a fesztiválpalota környékén állandó jelleggel, akikhez mintegy száz önkéntes helyi is csatlakozik.