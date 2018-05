Botrány

Áldozata is elítélte Polanski kizárását a filmakadémiából

Az Oscar-díjat odaítélő Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) igazgatósága kedd este szavazott a szexuális erőszakban bűnösnek talált tagjai, Bill Cosby 80 éves komikus és Roman Polanski 84 éves filmrendező kizárásáról. A szavazás eredményét csütörtökön jelentették be.



Cosbyt a múlt héten ítélték szexuális erőszak miatt életfogytiglanra. Polanski már 40 éve elismerte, hogy 1977-ben megerőszakolt egy 13 éves lányt. Emiatt börtönben is töltött 42 napot, de végül megszökött az Egyesült Államokból.



A Franciaországban élő Oscar-díjas Polanski ügyvédje, Harland Braun kifogásolta, hogy a rendező nem kapott rá lehetőséget, hogy ügyét előadja az akadémiának. "Ez nagyon elkeserítő. Megdöbbentő, hogy a filmakadémia tisztességes meghallgatás nélkül kizárhat valakit" - közölte Braun.



Braun kijelentette, hogy maga és Polanski ügynöke kérvényezni fogják a jövő héten a filmakadémiától a rendező visszavételét, és azt akarják, hogy a testület hallgassa meg Polanski ügyét, mielőtt tagságáról szavaznának.



Polanski 1969 óta volt tagja a filmakadémiának.



Jan Olszewski, Polanski lengyel ügyvédje, aki beszélt a rendezővel az akadémia döntése után, kijelentette, hogy "ami történt, az kimeríti ügyfele, egy idős ember pszichikai gyötrését", és"óriási tévedés, zaklatás" egy kalap alá venni Bill Cosby és Polanski ügyét.



"Polanskinak csak egy ilyen ügye volt életében, amiben bűnösnek találták, amiért vállalta a felelősséget, és áldozata is megbocsátott neki" - fűzte hozzá Olszewski.



Olszewski határozottan leszögezte, hogy a rendező hosszú évekig volt a filmakadémia tagja, mindenki tudott az ügyéről, és szerinte, ami történt, az "a képmutatás csúcsa".



Csütörtökön Samantha Geimer, Polanski áldozata blogbejegyzésében bírálta a filmakadémiát a rendező kizárása miatt. Mint írta, a döntés "ronda, kegyetlen húzás volt, amely csak a látszatnak szól".



A filmakadémia válaszában viselkedési kódexére utalt, amely szerint a testület fenntartja független illetékességét és felhatalmazását arra, hogy bármilyen ügyben eljárjon és lépéseket tegyen.



A szabályzat szerint a filmakadémia bármely tagját fel lehet függeszteni vagy ki lehet zárni, ha a viselkedési kódexet megszegi. A felfüggesztésről vagy kizárásról való döntéshez az illetékes 55 tagú bizottság kétharmados szavazattöbbségére van szükség.