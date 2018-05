Programajánló

Kobajasi Kenicsiró vezényletével ad koncertet a Nemzeti Filharmonikus Zenekar

Beethoven V. zongoraversenye és III. szimfóniája hangzik el vasárnap a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyén Kobajasi Kenicsiró vezényletével a Zeneakadémián.

Beethoven öt zongoraversenye közül az utolsót 1809-ben komponálta. Az Esz-dúr hangnem és a mű atmoszférája arra utal, hogy ez a mű is a francia forradalom eszméihez és Napóleon személyének kultuszához kapcsolódik, első nyilvános előadása 1811. november 28-án volt Lipcsében. A Nemzeti Filharmonikusok hangversenyén a szólista Kaneko Mijüdzsi (Miyuji Kaneko) zongoraművész lesz - közölte a zenekar az MTI-vel.



A III. szimfóniát a közönség és a kritikusok is értetlenül fogadták 1805-ben. Beethoven eredetileg Bonaparte-szimfóniát tervezett, de amikor hírét vette, hogy Napóleon császárrá koronáztatta magát, letépte a már kész mű címlapját. A partitúra később Eroica címmel, azaz "hősi" szimfóniaként jelent meg nyomtatásban.



Kaneko Mijüdzsi nem ismeretlen a zenekar számára, hiszen az együttes az ifjú zongoraművésszel és Kocsis Zoltán, valamint Kobajasi Kenicsiró vezényletével 2014 júniusában mintegy 8 hangversenyt adott Japán legnagyobb és legrangosabb hangversenytermeiben. Az 1989-ben született művész édesapja japán, édesanyja magyar származású, hatéves korában Magyarországra költözött, ahol öt év alatt hét országos versenyen 16 díjat nyert. Master of Musical Arts diplomáját 2014-ben szerezte meg a Tokyo College of Music-on. A fiatal zongoraművész azt vallja, játékára Kocsis Zoltán hatott döntően.



A vasárnapi koncerten Kobajasi Kenicsiró, a Ferencsik János utáni évek zeneigazgatója, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar örökös tiszteletbeli elnök-karnagya vezényli a róla elnevezett bérlet utolsó hangversenyét.