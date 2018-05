Programajánló

Országszerte 140 ezren látták a Seuso-kincset

"Ez az a kiállítás, amelyre mindannyian vártunk" - érzékeltette a Seuso-kincs jelentőségét és a tárlat sikerét az MNM pénteki budapesti sajtótájékoztatóján az intézmény főigazgatója.



Varga Benedek emlékeztetett: a vándorkiállítás 2017 októbere és 2018 áprilisa között három-három hétig volt látható Székesfehérváron, Zalaegerszegen, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, majd Nyíregyházán.



A kiállításra műtárgyvédelmi okokból egy óra alatt legfeljebb százan léphettek be, ennek ellenére az 58 ezres Zalaegerszegen például 20 ezren nézték meg - jegyezte meg.



Varga Benedek hangsúlyozta azt is, hogy nem egyszerűen csak kiállították a tárgyakat: Dági Marianna és Mráv Zsolt kurátorok "nagyszerű, elegáns és okos" kiállítást rendeztek, amely a világon bárhol megállná a helyét.



Úgy helyezték kontextusba a kincset, hogy a laikus látogató is megérthette, mit jelentettek ezek a tárgyak a késő római korban és mi a jelentőségük ma; mindezt segítette a Narmer Stúdió által tervezett installáció - számolt be a főigazgató.



Mráv Zsolt kurátor hozzátette, hogy a látogatót szerették volna elvinni a késői római birodalom világába, és amennyire lehetséges, megismertetni vele a kincs egykori tulajdonosát is.



A Nemzeti Múzeumban június végén nyílik meg a Seuso-kincset a vándorkiállítás installációjában bemutató tárlat, amely öt-hat hónapig lesz látható; ezt követően egy új, állandó késő római kiállítás fő attrakciójaként tekinthetik meg a leletegyüttest a látogatók.



Varga Benedek elárulta, az MNM tervei között szerepel egy egész Európa késő római kincseit bemutató kiállítás, amely 2021-ben nyílhat meg.