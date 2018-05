Szinte működésképtelen az akadémia

A botrányok miatt nem osztják ki idén az irodalmi Nobel-díjat

A közelmúlt botrányai nyomán szinte működésképtelenné vált Svéd Akadémia pénteken bejelentette, hogy idén nem ítéli oda az irodalmi Nobel-díjat.

A csütörtök este hozott döntés szerint egy évvel elhalasztják a díj odaítélését, amire már többször is volt példa az elismerés történetében - olvasható az akadémia honlapján.



Legutóbb 1943-ban - és az 1901 óta odaítélt elismerés történetében mindössze hétszer - fordult elő, hogy nem osztották ki a legrangosabb irodalmi díjat.



Az 1786 óta működő Svéd Akadémiát nemrégiben alapjaiban rázta meg, hogy Katarina Frostenson költőt, a 18 tagú testület egyik tagját és férjét, Jean-Claude Arnault-t súlyos vádak érték. A botrányok nyomán különböző okokból az akadémia hat tagja visszalépett, ketten pedig már régebben inaktívvá váltak.



Frostenson tagja a Svéd Akadémiának, mint kiderült, a költőnő résztulajdonosa egy a férje által vezetett rendezvényközpontnak, amely anyagi támogatást kapott az akadémiától. Valamint Jean-Claude Arnaultot több nő is szexuális zaklatással vádolták meg.



A Svéd Akadémia rendszerint október első felében jelenti be az irodalmi Nobel-díj nyertesét.