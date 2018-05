Kult

Kulka János visszavonul

hirdetés

A színész 2016 áprilisában kapott stroke-ot, azóta mindent elkövetett azért, hogy teljesen visszanyerje beszédkészségét, és mozgása is újra tökéletes legyen - írja a Bors.



A lap most egy "névtelenséget kérő, több állami díjjal kitüntetett, nagynevű művésztársra" kivatkozva arról számol be, hogy Kulka nem kíván szerződést hosszabbítani társulatával, a Katona József Színházzal.



"Gyógytornász és logopédus segíti a mai napig ebben az emberfeletti küzdelemben, de úgy fest, még mindig nem tud gond nélkül, a tőle megszokott minőségben beszélni, a szerepekhez nélkülözhetetlen koreográfiát megtanulni". A lap szerint ezért döntött úgy, hogy visszavonul a színpadról.



Kulka János 2013 augusztusa óta tagja a Katona József Színháznak, a Nemzetiből szerződött ide.