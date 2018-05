Tragédia

Meghalt a Twin Peaks című krimisorozat sztárja

Az 52 évesen elhunyt amerikai színésznő halálának körülményei egyelőre rejtélyesek, már az is furcsa, hogy csak most derült ki, hiszen Pamale Gidley április 16-án távozott az élők sorából.



A New York Post riportja alapján, családja gyászjelentéséből annyi derült ki, hogy békésen a Twin Peaks című misztikus krimisorozat 92-es első és 2014-es második évadából ismert színésznő békésen hunyt el New Hampshire állambeli otthonában - írta az Infostart.hu.