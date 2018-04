Programajánló

Az idén is megrendezik a Vígmajálist

Az idén is megrendezik a Vígmajálist: május 1-jén rendhagyó programokkal, koncerttel várja a Vígszínház a közönséget, hogy együtt ünnepeljék a 122 éves teátrumot.

Akárcsak az eddigi években, az idén is számos meglepetéssel várják a nézőket kedden 15 órától - olvasható a színház MTI-hez eljuttatott közleményében. A rendezvényen fellépnek a társulat művészei és koncertet ad a Grund, a vígszínházi fiúzenekar is.



A zenekar 2017. május elsején alakult, a Vígszínház 121. születésnapján adta első koncertjét. A zenekar tagjai mindannyian A Pál utcai fiúk című zenés játék vígszínházi előadásának szereplői: Wunderlich József, Ember Márk, Zoltán Áron, Medveczky Balázs és a zenekarvezető: Fesztbaum Béla. A zenekar egyre bővülő repertoárján helyet kap A Pál utcai fiúk számai mellett több, legendás vígszínházi sláger, jól ismert Presser-dal és néhány kedvenc a hazai és a külföldi klasszikus rock világából.



A Vígmajálison azt is megtudhatja a közönség, hogy milyen előadásokat terveznek a Vígszínház 123. évadában.



A délután folyamán 5 százalék kedvezménnyel lehet megvásárolni a következő évadra szóló bérletet, az előadásokra pedig 10 százalékkal olcsóbban válthatók jegyek.



Akik az ingyenesen látogatható rendezvényen nem tudnak rész venni, a Vígszínház hivatalos Facebook-oldalán élőben követhetik a Vígmajális programjait.