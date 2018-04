Programajánló

Frissen felfedezett munkák a Czóbel Múzeum újrarendezett Czóbel-kiállításán

Czóbel Béla több frissen felfedezett munkáját is bemutatja a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC) Czóbel Múzeumának május 4-én nyíló, újrarendezett kiállítása.

Czóbel Béla életműve még mindig rengeteg titkot rejt, ebbe pedig a harmadszorra felfrissített szentendrei tárlat ismét betekintést ad: a már ismert és a raktárból nemrég előkerült képek mellé most tizenhárom eddig nem látott festmény érkezett a Czóbel Múzeumba - közölte az MTI-vel az FMC.



Mint a múzeum emlékeztet, a művész hosszú élete során csaknem ezer képet festett, amelyből több száz elveszett, és a mai napig ismeretlen helyen lappang. Néhány frissen előkerült munkát a közönség is láthat Szentendrén, folytatódik továbbá az a hagyomány, hogy a Czóbel Múzeum olyan képeket is kiállít, melyeknek mindkét oldalára került festmény Czóbel vagy valamelyik kortársa kezétől.



Idén három festmény hátoldalát tekintheti meg a látogató: ezek a frissen feltárt képek eddig átfestve, rejtve szunnyadtak. A bergeni szélmalmot ábrázoló kép hátoldalán, a fehérre mázolt felület alatt egy olyan nonfiguratív festményt találtak a szakemberek, melynek felbukkanása - a teljes feltárás után - nemzetközi viszonylatban is szenzációnak ígérkezik - árulta el az FMC.



Czóbel korai, posztimpresszionista és fauve periódusából ezúttal is kiváló, főműveknek tekinthető alkotások egészítik ki a múzeum törzsanyagát. Közülük is kiemelkedik a művész egy Nyergesújfalun festett tájképe, amely által a fauve-izmus hazai elterjesztéséhez köthető nyergesi korszaka első alkalommal látható a múzeum falai között.



Az idei év harmadik meglepetése egy amerikai magángyűjtőtől kölcsönkapott festmény, amely eddig katalogizálva sem volt. A Gyermekek a réten című képet Czóbel 1904-ben, nagybányai korszakában festette, és biztosan tudható, hogy ez az eddig ismert legnagyobb kompozíció akkori időszakából.



Az "új" képek nagyrészt Ausztriából, Németországból, Franciaországból és a tengerentúlról érkeztek, és számos olyan ritkaság van köztük, amely még soha vagy emberöltők óta nem szerepelt magyarországi kiállításon. A legkomolyabb hozzájárulást a bajorországi Buchheim Múzeum nyújtotta, ahonnan három, valóban ritkaságszámba menő, korábban ismeretlen Czóbel-mű érkezett.



A tavalyi kiállításban Czóbel Béla hollandiai periódusa kapta a fő hangsúlyt, az idei újrarendezésben a festő németországi expresszionizmusa került előtérbe. A tárlat Czóbel pályaszakaszait az életmű kronológiáját követve, helyszínek szekcióira bontva mutatja be 2019 májusáig.