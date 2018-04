Programajánló

Koncertekkel és filmvetítéssel ünnepel a Budapest Music Center

Jazz, klasszikus és kortárs zenei programokkal, filmvetítéssel és beszélgetéssel ünnepli kettős évfordulóját a Budapest Music Center (BMC) május 4. és 6. között, a Gőz László alapította zenei intézmény ugyanis 20 éve működik ezen a néven, és 5 éve nyílt meg a Mátyás utcai központja. 2018.04.28

A koncertprogramot május 4-én BMC 20/5 | Da Capo címmel nagyszabású hangverseny nyitja. Ligeti György Csellóversenyének szólistájaként Rohmann Ditta lép fel az UMZE Kamaraegyüttessel, Rácz Zoltán vezényletével. A Szent Efrém Férfikar és Bubnó Tamás bizánci-görög és szír-ortodox énekek mellett Bartók Béla, Faragó Béla és Sáry László műveiből válogat, Kurtág György és Franz Schubert négykezes zongoraműveit pedig Rados Ferenc és Kemenes András adja elő. Eötvös Péter címadó darabja zárja a koncertet, az UMZE, Rácz Zoltán és Lukács Miklós előadásában - közölte a intézmény az MTI-vel.



Az 5 éve nyílt Opus Jazz Clubban Marcin Masecki zongorista és Jerzy Rogiewicz dobos Ragtime című albumát mutatja be, valamint aznap vetítik Kele Judit Gyufaember - Az én Kurtágom című dokumentumfilmjét is.



Május 5-én a Modern Art Orchestra (MAO) Miles Davis és Gil Evans Porgy and Bess című albumát kelti életre, a koncerten a MAO az eredeti hangszerelésben mutatja be a teljes anyagot. Az Opus Jazz Club színpadán a Dés András Trió, a Tóth Viktor Arura, a Szakcsi Trió, a Tálas Áron Trió, a Lukács Miklós Cimbiózis és a Dresch Quartet váltja egymást, Szemző + Gőz címmel mozikoncert, valamint Sipos József Bartók című dokumentumfilmjének vetítése és beszélgetés várja a közönséget.



Schumann és Schönberg zongoradarabjaival zárul a BMC 20/5 programja május 6-án a koncertteremben. Csalog Gábor zongoraművész előadásában Arnold Schönberg 6 kis zongoradarab és 3 zongoradarab, valamint Robert Schumann Fantasiestücke című művének részletei és a g-moll szonáta hangzik el.