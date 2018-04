Zene

35 év után új dalokkal jelentkezik az Abba

Két vadonatúj számmal jelentkeznek több mint 30 évvel azután, hogy utoljára bevonultak közösen a stúdióba. 2018.04.27 15:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A két szám közül egyiknek már a címét is tudni lehet: I still have Faith in You, vagyis Még mindig hiszek benned.



"Mind a négyen úgy éreztük, hogy 35 év után jó mulatság lesz újra összefogni és stúdióba vonulni"- fogalmaztak pénteki közös közleményükben a tagok.



Az Abba 1974-ben vívta ki magának a nemzetközi hírnevet, miután Watreloo című számukkal megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivált. Utoljára 1982-ben léptek fel együtt.



Legismertebb daluk talán a Mamma Mia.