Budapest Park: rangos zenei felhozatal a hetedik szezonra

Budapest Park: rangos zenei felhozatal a hetedik szezonra

A legnagyobb hazai szabadtéri szórakozóhely idei zenei kínálatában mások mellett a Body Count, Joe Bonamassa, a Queens of the Stone Age, az Alice In Chains, Billy Idol, a Die Antwoord, a Tankcsapda, a Punnany Massif és az Irie Maffia is szerepel.

A Margaret Island koncertjével kezdi hetedik szezonját május 3-án a Budapest Park. A legnagyobb hazai szabadtéri szórakozóhely idei zenei kínálatában mások mellett a Body Count, Joe Bonamassa, a Queens of the Stone Age, az Alice In Chains, Billy Idol, a Die Antwoord, a Tankcsapda, a Punnany Massif és az Irie Maffia is szerepel.



"Idén hetvenöt zenei programot tervezünk, ami öttel több, mint tavaly volt. A Parkon belül fontos helyszín lesz a Nagyszünet elnevezésű zöld terület is, amely minden nap nyitva lesz és akusztikus koncertekkel, kertmozival, utcaszínházi és újcirkuszi produkciókkal várja a látogatókat" - mondta Kólya Dániel, a Park ügyvezető igazgatója a csütörtöki sajtótájékoztatón.



Kitért arra, hogy ismét szintet tudtak lépni a zenei program tekintetében, hiszen olyan nagy nevek fognak fellépni a Budapest Parkban, mint május 23-án Bonobo, júniusban a Rise Against, a Scooter, Joe Bonamassa, az Ice-T-vel felálló Body Count, a Bullet For My Valentine, az Asking Alexandria, a Queens of the Stone Age, júliusban az Alice In Chains, Billy Idol, a Bloody Beetroots, LP, augusztusban Paul Kalkbrenner, Jason Derulo, a Die Antwoord, az Alborosie és a Skatalites. A nagyszínpados koncertek után egy-egy estére a Parkba költözik számos ismert bulisorozat is, köztük a Necc Party, a Neonhullám és a Lidocain Night.



Füstös Bálint, a Margaret Island gitárosa elmondta, hogy a Park május 3-i csütörtöki szezonnyitó koncertjén két számot eljátszanak készülő harmadik lemezükről, és vendégként fellép velük Karácsony János (LGT), a ByeAlex és a Slepp is. Horváth Gáspár (Jumo Daddy), az Irie Maffia billentyűse arról beszélt, hogy zenekara idén is háromszor lép fel a Parkban. Az első alkalommal, május 10-én mutatják be a Hajnali kör című dalt, amelyben Marsalkó Dávid (Halott Pénz) is közreműködik.



Szintén háromszor lesz a Park vendége (akárcsak az elmúlt hat évben) az idén tizenöt éves Punnany Massif is. Wolfie, a csapat frontembere elmondta: megjelent a tizenöt "legpunnanysabb" dalt tartalmazó lemezük. A Tankcsapda idén Lukács László 50. születésnapját ünnepli, az énekes-gitáros kedvenc dalait május 4-én adják elő a Parkban, ahol 2014 óta nem léptek fel.



A nyitóhétvége záróeseményeként május 6-án vasárnap nagyszabású koncerten emlékeznek a tavaly év végén tragikusan fiatalon elhunyt énekesnőre, Fábián Julira. Delov Jávor, a Random Trip-sorozat vezetője elmondta, hogy az emlékkoncert három blokkból fog állni és mintegy hatvanöt ember lép színpadra. "A Random Trip-rész a második rész lesz, a Julihoz közelálló dalokat fogjuk előadni, ezekre improvizálunk, mások mellett MC Kemonnal, Vitáris Ivánnal, Judie Jay-jel, Tátrai Tiborral és Dés Lászlóval".

A Fábián Juli-emlékesten először a Gyárfás István Trió és vendégei játszanak, közreműködik Berki Tamás és Molnár Enikő. A záró, kiemelt blokkban pedig az énekesnő utolsó és legsikeresebb formációja, a Fábián Juli & Zoohacker zenekar játszik; a szólista énekesek között lesz Palya Bea, Tóth Vera, Wolf Kati, Micheller Myrtill, Jónás Vera, Mező Misi, Carl Avory, Big John Whitfield és Horányi Juli.



"Juli távozását még nem tudtam feldolgozni, kapcsolatunk szakmai, baráti és lelki is volt. Olyan zenei kémia alakult ki közöttünk, amely nagyon nehezen születhet meg újra. Új utakat akarok bejárni, talán először instrumentális felvételeket készítek, de elképzelhető, hogy a népzene felé fordulok" - mondta Zoohacker (Palásti Kovács Zoltán) az MTI-nek. A május 6-i emlékkoncert bevételét jótékony célra fordítják: a Fábián Juli Alapítvány olyan zenészeket fog támogatni, akik hosszan tartó betegség miatt nem tudnak fellépni, alkotni, dolgozni.



Rimóczi Imre művészeti és üzemeltetési igazgató arról számolt be, hogy megújul a Park arculata, a dizájn a 80-as éveket idéző szürreális világ lesz. Egységes lesz az infografika, bővülnek a szolgáltatások és a belső terek (virtuális nagyszínpadot, giga selfie pontot is kialakítanak), és minden hónap első vasárnapján Pöttömkertet tartanak gyerekprogramokkal. Kárász Eszter, az Eszterlánc mesezenekarból kitért arra, hogy a Pöttömkertben arcfestéssel, hennázással, kézműves programokkal és medencével várják a kicsiket.



A Parkban garázsvásár és kertmozi is lesz, utóbbi olyan filmekkel, mint például a Jumanji, a Terminátor vagy a Blöff.