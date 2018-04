Programajánló

Szombaton a rockzenéé a főszerep a szegedi Dóm téren

hirdetés

Szombaton a rockzenéé a főszerep a szegedi Dóm téren több százan - dobosok, basszusgitárosok, gitárosok, énekesek - amatőr és profi muzsikusok adnak elő közösen négy dalt - tájékoztatta Gajda Ferenc főszervező az MTI-t.



Az olasz ötlet alapján szervezett különleges esemény célja az élő zene és a rock népszerűsítése. A fellépők között a legifjabb alig 12 esztendős, a legidősebb pedig már elmúlt hetven. A muzsikusok között lesznek zeneiskolai növendékek, zenekarok, kórusok és olyanok is, akik eddig csak otthon, a négy fal között saját kedvtelésből játszottak.



A program délelőtt próbákkal kezdődik. A bejátszózenekar a Fogadalmi templom előtti színpadon áll majd, előttük pedig négy csoportban helyezkednek el a résztvevők. A gitárok erősítővel szólalnak meg, az énekesek többen használnak majd egy-egy mikrofont, a 60-70 dobfelszerelés hangja azonban minden segítség nélkül is betölti majd a teret.



Kora délután Szeged szívében felcsendül majd Billy Idol legismertebb, White wedding című 1981-es száma, a brit rockbanda, a Blur Song 2 címet viselő 1997-es dala, a Tankcsapda 2000-es első kislemezéről az Ez az a ház, valamint a szegedi Sun Citytől a Nem izgat. Délután és este koncertek szórakoztatják a közönséget és a rendhagyó produkció közreműködőit. A rendezvényről film is készül.



Magyarország legnagyobb zenei flashmobjának napján elindul a szegedi könnyűzenei életet az 1960-as évektől napjainkig bemutató internetes archívum is, melyben videók, fotók, zenekari leírások találhatók majd. Az országban egyedülálló kezdeményezés célja a város gazdag zenei múltjának bemutatása mellett, hogy motivációt adjon a jövő zenekarai számára.