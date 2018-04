Programajánló

Premier előtti vetítések és régi kedvencek az Artmozik éjszakáján

Premier előtti vetítésekkel és régi kedvencekkel is várják a nézőket az idei Artmozik éjszakáján, május 11-én késő délutántól másnap hajnalig öt fővárosi moziban.

A mozik ismét egy-egy tematika köré csoportosították a választékukat - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



A Művész moziban Rendezők éjjele címmel egyebek mellett Roman Polanski, Wim Wenders és Lynne Remsey új filmje lesz látható az országos premier előtt, de Tarantino első sikere, a Kutyaszorítóban is visszatér a moziba. Szerepel a programban még David Lowery Ghost Story, valamint Wes Anderson Kutyák szigete című alkotása is.



A Puskinban Fókuszban az igaz történetek címmel vetítik a legutóbbi Oscar-nyertes filmek közül az Én, Tonyát és A legsötétebb órát, de ugyancsak premier előtt lesz látható a Vissza a gyökerekhez és az Egy burka, egy nadrág című francia vígjáték is.



A Toldi mozi kínálata Veszélyes szerelmek történetei címmel vonultatja fel a Szicíliai kísértettörténet című olasz-francia-német filmdrámát vagy az Így csajozz egy földönkívülivel című romantikus sci-fit. Premier előtt vetítik többek között a Merülés a szerelembe című német-francia-spanyol-amerikai romantikus filmet, valamint a japán Naomi Kawase A naplemente ragyogása című romantikus drámáját.



A Kino Cafe Nők - szerepek elnevezésű válogatásában lesz látható a Lady Bird című amerikai vígjáték, az Arcélek, útszélek című francia dokumentumfilm és Ridley Scott már-már klasszikusnak számító műve, a Thelma és Louise.



A Tabán mozi magyar alkotásokat tűz műsorára. Többek között Bogdán Árpád Genezis, Lengyel Balázs Lajkó - Cigány az űrben és Mészáros Márta Aurora Borealis - Északi fény című alkotását láthatják az érdeklődők.