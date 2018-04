Programajánló

Omega, Edda és Tankcsapda a Martosi Szabadegyetem koncertkínálatában

hirdetés

Véglegessé vált a hatodik Martosi Szabadegyetem zenei programja, amelynek kínálatában mások mellett az Omega, az Edda és a Tankcsapda koncertjei is szerepelnek - közölték a felvidéki rendezvény szervezői Révkomáromban tartott sajtótájékoztatójukon szerdán.



A szabadegyetemet - amelynek fő szervezői a Via Nova Ifjúsági Csoport és a révkomáromi Selye János Egyetem hallgatói önkormányzata (SJE HÖK) - az idén július 4. és 8. között rendezik meg a Révkomáromhoz közeli Martoson.



A Martfeszt idei zenei programkínálata öt egymásra épülő rétegből, együttvéve mintegy 30 koncertből áll - mondta el Gubík László, a rendezvény főszervezője. Kifejtette: ezek a gyermekes családokat megszólító zenei fellépések, az amatőr, kezdő felvidéki zenekarok, a már bejáratott felvidéki magyar bandák, illetve az éjjeli órákra időzített party program és az esti nagykoncertek.



A gyermekközönséget megcélozó zenekarok fellépései - köztük a szervezők által kiemelt Apacuka zenekar koncertje - a társszervezőkkel együttműködve megvalósított családi jellegű programokkal épülnek egybe.



A felvidéki amatőr zenekarok fellépései és ezzel a tehetségkutatás először tavaly kapott kiemelt helyet a rendezvényen. Ezt a kezdeményezést az idén tovább folytatják: versenyt hirdettek kezdő felvidéki zenekarok számára, a 26 jelentkező közül a legtöbb szavazatot kapott három és a szakmai zsűri által kiválasztott negyedik együttes léphet majd fel a fesztiválon. A zenei felhozatal harmadik rétegét képező hazai zenekarok, a Harmónia színpadon lépnek fel. Újdonságnak számít, a zenei felhozatal negyedik rétege, Az éjjel soha nem érhet véget című party program, ami a fesztivál minden napján a nagy koncertek után kezdődik és hajnalig tart, ott a zenei kínálatot neves, főként magyarországi DJ-k biztosítják.



A Martfeszt zenei kínálatának legtöbb látogatót vonzó részei idén is a nagyszínpados fellépők koncertjei lesznek. Ezek sorát a szerdai kezdőnapon a WellHello indítja, csütörtökön a fesztivál visszatérő bandája, a Tankcsapda lép fel. Pénteken várhatóan a legtöbben az Edda koncertjére lesznek kíváncsiak. Szombaton a fő esti koncertet az Omega adja, de fellép még Roy és Ádám is. A főszínpad vasárnapi kínálatában Charlie koncertje szerepel és mint hagyományosan, az idén is az Ismerős Arcok fellépése zárja majd a Martfesztet.



A szabadegyetem gerincét alkotó közéleti témájú előadások és panelbeszélgetések programját később hozzák nyilvánosságra, azt azonban már most tudni lehet, hogy ezek közt kiemelt témaként szerepel majd a család.



A Martosi Szabadegyetemet hagyományteremtő és egyúttal hiánypótló céllal az erdélyi Tusványos mintájára 2013-ban rendezték meg először, s az már első évadában a felvidéki magyarság legnagyobb nyári rendezvényévé vált. A szabadegyetemet az idén már második éve a község labdarúgópályája mellett kialakított fesztiválközpontban rendezik meg.