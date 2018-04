Zene

Magyar fellépő, a Dope Calypso a barcelonai Primaverán

Magyar fellépője is lesz idén az egyik legfontosabb európai zenei fesztiválnak. A Dope Calypso a barcelonai Primavera Soundon, illetve annak zeneipari találkozóján, a Primavera Prón lép fel, amelyet május 30. és június 3. között rendeznek meg. 2018.04.10 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A magyar könnyűzenei exportiroda másfél éves munkájának gyümölcse érett be azzal, hogy a Dope Calypso koncertet ad a Pimaverán - közölte a Hangfoglaló Program kedden az MTI-vel. A zenekar az Európa egyik legfontosabb fesztiválja, a barcelonai Primavera Sound köré szervezett showcase fellépői között lesz.



Mint a kommüniké kiemeli, a Primavera Sound idei programjában mások mellett Björk, az Arctic Monkeys, a Nick Cave and the Bad Seeds, Lykke Li, a National vagy a Belle and Sebastian koncertje szerepel. A rendezvény szakmai eseményén, a Primavera Prón a HOTS (Hungarian Oncoming Tunes) jóvoltából lesz magyar fellépő is, emellett - szintén először - a konferenciapanelben is lesz magyar előadó.



A Primavera Pro ötnapos zeneipari találkozó, amely a nagyközönség számára rendezett fesztivál részeként, azzal egy időben zajlik a barceloani MACBA-ban, a kulturális élet központjában. Az eseményen Európa és a világ zenei szakemberei azért gyűlnek össze, hogy a meghívott előadók közül kiválasszák - és akár leszerződtessék - a következő nagy dobásokat.



Az idén ötéves Dope Calypso (Kelemen László - gitár; Sarkadi Miklós - gitár, vokál; Szabó "Tonyo" Tamás - billentyűs hangszerek, vokál; Szabó "Vasaló" Áron - dob) eddig négy lemezt készített: a Farewell to the Fairy, Goodbye to the Ghost 2014-ben, a Banzai! Banzai! Banzai! 2015-ben, a Mau Mau 2016-ban, a Chaka Chaka pedig tavaly jelent meg. A csapat két koncertet is ad a hivatalos fesztiválprogram részeként. Az elsőt a Primavera Pro saját showcase rendezvényén a MACBA-ban, ahol a konferencia is zajlik. A másikat az idén is teltházasnak ígérkező fesztivál NightPro színpadán, ami közvetlenül a tengerparton, a nagyszínpadok mellett foglal helyet, és amelynek a backstage tere a szakmai delegáció közös találkozóhelye egyben.



A Primaverára - szintén a Hangfoglaló Program és annak exportirodája, a HOTS jóvoltából - magyar delegáció utazik, és a konferenciaprogramra, illetve a személyes mentorálásra is választottak magyar delegáltakat. Az utazás költségeire fordítható támogatásra januárig lehetett pályázni a Hangfoglaló nyílt kiírásán.