Zene

Májusban ötödik alkalommal Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató

Az esemény újra rangos fellépési lehetőségeket, díjakat kínál a nyolc kiválasztott előadónak; az elődöntőket május 2-től 5-ig tartják, a döntő 11-én lesz az Akvárium Klubban.



Száznál is több fős szakmai grémium választotta ki a nyolc indulót, az Amigodot, Antonia Vait, az Apey & the Pea-t, a Belaut, a ByeAlex és a Sleppet, a Jetlaget, az NB-t és a Soulwave-et.



Az idei díjak között újdonság, hogy a résztvevők egyike a magyar V4-elnökség keretében, az Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködésben egy-egy cseh, lengyel és szlovák fesztiválon léphet fel, és a visegrádi országokból is jönnek zenekarok az Akváriumba, valamint a VOLT-ra - mondta Fülöp Zoltán, a Nagy-Szín-Pad! főszervezője a keddi budapesti sajtótájékoztatón. Az együttműködő csehországi fesztivál a Rock for Churchill, a szlovákiai a Grape Festival, a lengyel partnerrel még zajlik az egyeztetés.



Május 2-án az Apey & the Pea és az NB, 3-án Antonia Vai és a Soulave, 4-én a Belau és a ByeAlex és a Slepp, 5-én az Amigod és a Jetlag lép színpadra.



Lobenwein Norbert, a másik főszervező arról beszélt, hogy a VOLT Fesztivál éppen 25 évvel ezelőtt indult, és akkoriban a nemzetközi sztárok mellett legfeljebb négy-öt hazai előadó volt képes több ezres közönséget vonzani. "Ezért volt fontos, hogy legyen egy utánpótlás-nevelő projekt. A Nagy-Szín-Pad!-on mindig az adott év legfontosabb feltörekvő előadói lépnek színpadra, és tudásukat hazai fesztiválokon, valamint külföldi színpadokon is megmutathatják".



Tiszttartó Titusz, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója azt emelte ki, hogy a Nagy-Szín-Pad! idei fellépői valamennyien ott vannak a Petőfi Rádió lejátszási listáján. Hozzátette: az MTVA idén is biztosítja az egyik döntősnek, hogy Magyarország képviseletében színpadra léphet a 2019 januári groningeni Eurosonic fesztiválon. A Nagy-Szín-Pad!-nak kiemelt figyelmet szentel a Petőfi Rádió, az előadók húszperces koncertjeit élőben közvetíti az M2 Petőfi TV, valamint a közmédia online platformjai. Medvegy Anikó, a Petőfi TV csatornaigazgatója hozzátette: a fellépőket részletesen bemutatják és számos különlegességgel készülnek.



Filutás Anna, a verseny projektvezetője beszámolt arról, hogy a közönség az elődöntőkben sms-ben, a nagyszinpad.comon, valamint Instagramon is szavazhat. Voksolni az aznapi fellépőkre 20 órától másnap este 20 óráig lehet, a közönség mellett a verseny eddigi résztvevőből kialakított Nagy-Szín-Pad! Crew tagjai is pontozzák az előadókat. A voksok összesítésével döntőbe jutó három zenekar kilétét május 7-én reggel jelentik be a Petőfi Rádióban, akkor újraindul a szavazás, a finalistákra a döntő végéig már csak a nézők voksolhatnak.

A Nagy-Szín-Pad! Crewba Czeglédi Szabolcs (Run Over Dogs), Csorba Lóci (Lóci játszik), Henri Gonzo (Fran Palermo), Kama (Mary Popkids), Kirchknopf Gergő (Ocho Macho), Lábas Viki (Margaret Island), Marsalkó Dávid (Halott Pénz), Puskás Peti (Biebers), Sarkadi Miklós (Dope Calypso) és Schoblocher Barbi (Blahalouisiana) került.



Az elődöntők résztvevői meghívást kapnak a Sziget, a Telekom VOLT, a Strand Fesztivál és a MOL Nagyon Balaton rendezvényei mellett a Campus Fesztiválra is. A döntő résztvevői közül a díjak felajánlói választják ki azt a produkciót, amely előzenekarként léphet fel a Budapest Park és az Akvárium Klub egy-egy kiemelt eseményén. A Nagy-Szín-Pad! győztese ott lehet a dunaszerdahelyi Fröccsfeszt nagyszínpadán, meghívást kap a Petőfi Zenei Díj showműsorába a Strand Fesztiválon és egy videoklipet is készíthet egymillió forintos támogatással.