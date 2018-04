Filmes

Életműdíjat kapott Enyedi Ildikó

Filmrendezői munkássága elismeréseként életműdíjjal tünteti ki Enyedi Ildikót a lecce-i filmfesztivál, és műsorra tűzi a rendező szinte összes filmjét. 2018.04.09 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Enyedi Ildikót "az európai filmművészet főszereplőjeként" ünnepli a hétfőn kezdődő lecce-i filmfesztivál (Festival del Cinema Europeo) - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap hétfőn az MTI-vel.



A Tribute programban műsorra tűzik a magyar rendező filmjeit, köztük a Simon mágust, amelyért 2000-ben Enyedi elnyerte a dél-olaszországi filmfesztivál fődíját, az Arany Olajfát.



A számos magyar és nemzetközi díjjal elismert magyar rendező április 10-én személyesen mutatja be a lecce-i filmfesztivál közönségének Bűvös vadász című filmjét, veszi át az életműdíjat és egy pódiumbeszélgetésen is részt vesz, amelyet Massimo Causo filmkritikus vezet.



A Tribute programban lesz először látható Olaszországban Az én XX. századom című, Cannes-ban 1989-ben Arany Kamera-díjat nyert Enyedi-film teljeskörűen restaurált változata. A film restaurálása 2017-ben készült a Filmalap digitalizálási és filmfelújítási programja keretében a Filmarchívum szakmai irányításával a Magyar Filmlaborban, Máthé Tibor (HSC), a film operatőrének részvételével.



Műsoron lesz Leccében a Balázs Béla Stúdióban 1985-ben készült Vakond című kísérleti film, a Tamás és Juli, továbbá a Berlinale Arany Medve-díjas és Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről is.



A lecce-i filmfesztivál életműdíjával a korábbi években többek között olyan alkotókat tüntetett ki, mint Andrzej Wajda, Andrej Tarkovszkij, Theo Angelopoulos, Costa-Gavras, Emir Kusturica, Aki Kaurismaki, Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland és legutóbb Stephen Frears. A magyar filmesek közül elsőként Enyedi Ildikó veheti át az Arany Olajfa Életműdíjat.