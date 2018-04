Film

A Hang nélkül című thriller nyerte a mozis hétvégét

A Paramount Pictures filmje ezzel az év második legerősebben nyitó filmje címét is elnyerte, csak a Fekete Párduc februári 202 millió dolláros észak-amerikai debütálása volt nála jobb.



A John Krasinski rendezte horrort először a South by Southwest filmfesztiválon vetítették, a kritikusok körében lelkes fogadtatásra talált. Bevétele felülmúlta a készítők várakozásait is.



"A reméltnél jóval sikeresebb nyitás arra utal, hogy a műfaj egyre népszerűbb: tavaly a horror önmagában egymilliárd dolláros jegyárbevételt hozott" - mutatott rá Paul Dergarabedian médiaelemző.



A filmben egy család úgy éli túl a minden hangra lecsapó lények pusztító támadását, hogy elrejtőzik és teljes csendben marad. A Hang nélkül május 3-ától látható a magyar mozikban.



Steven Spielberg sci-fije, a Ready Player One második hétvégéjén 25 millió dollárt hozott, így második lett a mozis sikerlistán.



A film teljes észak-amerikai jegyárbevétele ezzel 97 millió dollárra ugrott. A Warner Bros. produkciója más kontinenseken is jól teljesített: eddig 169 millió dollár értékben váltottak rá jegyet.



A kasszasikerlista harmadik helyét a Universal stúdió Szűzőrség című vígjátéka szerezte meg, mely a nyitó hétvégéjét 21,4 millió dollárral zárta, magyar bemutatójára május 3-áig kell várni.



A filmben a szülők akciót terveznek érettségiző lányaik tervének megakadályozására, a tinik ugyanis a banketten akarják elveszíteni a szüzességüket.



A Fekete Párduc nyolcadik hétvégéjén is a legjobbak közé került, a negyedik helyet 8,8 millió dolláros bevételével érdemelte ki. A Marvel-szuperhősfilm 665,4 millió dolláros észak-amerikai jegyárbevételével minden idők harmadik legsikeresebb filmje lett a Star Wars: Az ébredő Erő és az Avatar mögött.



A sikerlista ötödik helyén az I Can Only Imagine, a Lionsgate produkciója végzett 8,4 millióval.