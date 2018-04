Programajánló

Sörmajális lesz Szentendrén

A fesztivál utolsó napján a szentendrei civil szervezetek és egyesületek mutatkoznak be a nagyszínpadon. 2018.04.07 20:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A négynapos Szentendrei Sörmajálison a sörkülönlegességek mellett koncertek, könnyűzenei tehetségkutató verseny, gasztronómiai események, utcabál és gyermekprogramok várják a látogatókat április 28-tól május 1-jéig a Dunakorzón és környékén - közölte a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. az MTI-vel.



A fesztiválon hazai és nemzetközi, kézműves, valamint kisüzemi és nagyüzemi sörkülönlegességekkel várják az érdeklődőket a Dunakorzón és a Dumtsa Jenő utcában. A Dunakorzón, amely négy napra Gasztro utcává alakul át, különleges nagyüzemi sörökkel, a Dumtsa Jenő utcában pedig kézműves sörökkel találkozhatnak a látogatók. Szintén a Kézműves Sörkorzón lesz Szentendre sörének, az ISTER-nek hivatalos debütálása is.



A fesztiválon szombaton a The BlackBirds Beatles-emlékzenekar, az ACid/DC, illetve a Stoned - 100% Rolling Stones szórakoztatja a közönséget. Este Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar lép fel, majd utcabált tartanak. Vasárnap többek között a Cool Head Klan ad koncertet, a nap pedig a Maszkura és a Tücsökraj és a Kiscsillag fellépésével zárul.



Hétfő délután könnyűzenei tehetségkutató versenyt rendeznek a nagyszínpadon, ahol fiatal zenészek mérettethetik meg magukat.



A fesztivál utolsó napján, kedden, a szentendrei civil szervezetek és egyesületek mutatkoznak be a nagyszínpadon, a rendezvénysorozat a Fish! együttes koncertjével zárul a Dunakorzón. A programokról további információ a szentendreprogram.hu honlapon található.