Kultúra

Szeptemberben nyílik meg a felújított Hagyományok Háza

MTI/Mónus Márton

Az építők az eredeti közbeszerzési szerződésük előírása szerint fokozatosan, az elkészülés ütemében engedik át az épületet az intézménynek, hogy az visszaköltözhessen. A költözésnél elsőbbséget élvez a könyvtár és a színházterem, ugyanis a könyvtár több mint 40 ezer kötetének visszapakolása, rendszerezése, valamint a színpadi gépészet beszerelése mintegy két hónapot vesz igénybe.



A nyári szünet lehetőséget ad a teljesen új, modern gépészet próbaüzemeire is, így szeptember 1-jétől a ház a maga "teljes fegyverzetében" áll majd a nagyközönség rendelkezésére - mondta el Kelemen László főigazgató a csütörtökön tartott épületbejáráson.



Az épület földszintjén elbontották az utólagos galériabeépítéseket, így helyreállíthatóvá váltak az eredeti, nagy belmagasságú terek. Az előcsarnokot, a díszlépcsőházat az üveg felülvilágítóval, a dísztermet az eredeti architektúrának megfelelően rekonstruálták, biztosítják a színpad és a hátsószínpad kapcsolatát. A pinceszinten jelentős beavatkozás - alapmegerősítés, alapsüllyesztés, vízszigetelés, födémcsere - történt annak érdekében, hogy a terület hasznosítható legyen.

MTI/Mónus Márton

A helyigény miatt szükség volt az udvar alatti terület hasznosítására is, az új pincerész felett lépcsős lelátó készült. A tetőtér-beépítés esetében új acélszerkezetű tetőszint épült, az udvart üveg szerkezettel fedték le. A homlokzati nem eredeti, elhasználódott portálok és korszerűtlen nyílászárók helyett az eredetit utánzó, de új, hő- és hangtechnikailag megfelelő szerkezeteket építettek be. A műemléki leltárban is szereplő eredeti burkolatok a restaurátori tervek szerint megújulnak, egyéb helyeken a funkcióknak megfelelően új kerámia, parketta, szőnyegpadló burkolatok készülnek.



A budai Vár lábánál fekvő, Corvin téren található Budai Vigadó épülete mintegy 7,1 milliárd forint állami támogatásból újulhat meg, az épületből 2016 október végén költözött ki ideiglenesen a Hagyományok Háza és a Magyar Állami Népi Együttes.



A Hagyományok Háza a Kárpát-medencei néphagyomány ápolására és továbbéltetésére létrehozott nemzeti intézmény, amelyet a nemzeti kulturális örökség minisztere 2001-ben alapított. A Magyar Állami Népi Együttes, a Kárpát-medence népi tudását átfogó Lajtha László Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum, valamint a Népművészeti Módszertani Műhely a hagyományos paraszti kultúra anyagának gyűjtését, dokumentálását, megőrzését, korszerű feldolgozását és élő továbbadását, átörökítését végzi.