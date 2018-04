Programajánló

Nárciszünnep lesz Kaposváron

A Rippl-Rónai József (1861-1927) festőművész úgynevezett kukoricás stílusú képeiből áradó öröm, boldogság, vidámság érzését szeretnék átadni a látogatóknak a szervezők a Nárciszünneppel, amelyre április 7-én kerül sor a kaposvári Rippl-Rónai Emlékházban és Látogatóközpontban, valamint annak parkjában.

Simonné Lechner Judit, a Rippl-Rónai Múzeum múzeumpedagógusa szerdán a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta: az immár ötödik alkalommal meghirdetett eseményen reményeik szerint mindenki megtalálja az érdeklődési körének megfelelő programot.



A vendégek agyagozhatnak, korongozhatnak, kipróbálhatják a vesszőfonást, a nemezelést, részt vehetnek egy nagy, közös festmény készítésében, s válogathatnak kézművesek portékái közül - tette hozzá. Kiemelte, hogy lesznek koncertek és tárlatvezetések is, Henn Tamás muzeológus kóstolóval egybekötött bemutatót tart A kakaófától a csokoládéig címmel, a 19-20. század fordulójának hangulatához korhű jelmezekbe öltöző, európai önkéntes szolgálat keretében Kaposváron tartózkodó külföldiek járulnak hozzá.



Szólt arról, hogy a belvárosi Kossuth tér és az emlékház között 10 és 18 óra között kisvonat közlekedik, amelyet térítésmentesen vehetnek igénybe a látogatók.



Mojzer Tamás, a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium igazgatóhelyettese kitért rá, Sütő Ferenc szobrászművész és tanítványai nagyméretű szobrászati-textilművészeti nárcisz-installációval, divattervező szakos tanulóik kalap, fejdísz témájú alkotásokkal jelentkeznek, a keramikus diákok csacsikat mintáznak.



Ábrahám Levente, a Rippl-Rónai Múzeum igazgatója arról szólt, hogy a villa parkjának nárciszai között még a télen kamerákat helyeztek el, melyek felvételeket készítenek a virágok fejlődéséről. Az így kapott rengeteg felvételből mozgókép készül, ezt imázsfilmként használják majd.



Kitért arra is, hogy az emlékházban és a látogatóközpontban kiállított Rippl-Rónai-festményeket a szombati Nárciszünnep után Zágrábba szállítják, három hét után kerülnek vissza Kaposvárra.



Jágerné Katona Zsuzsanna, az önkormányzat kulturális referense azt hangsúlyozta, hogy a Nárciszünnep Kaposvár szabadtéri kulturális programjainak évadnyitója, amely rendkívül sikeres, volt olyan év, hogy ötezer ember volt rá kíváncsi.



Rippl-Rónai Józsefnek haláláig volt otthona a szombati Nárciszünnepnek helyet adó Róma-hegyi villa és annak ezekben a napokban nárciszokkal díszített parkja. A művész a pajtaépületből átalakított műteremben alkotott, galambokat, méheket, szarvasmarhákat tartott, és volt egy szamara is, amelynek néhány évvel ezelőtt a kaposvári sétálóutcán is emléket állítottak.



A nárciszokat szerető festőművész körül nagy élet zajlott, a ma már emlékházként működő épületben a magyar irodalom olyan hírességeit látta vendégül, mint Ady Endre vagy Móricz Zsigmond. Az 1868-ban épült emlékház és a park 2012-ben megújult, rekonstrukciójára pályázati forrásból 240 millió forintot költött a Somogy megyei és a kaposvári önkormányzat.