Az ötven éves 2001: Űrodüsszeia című filmet ünnepli kiállítással az amerikai Űrkutatási Múzeum

2018.04.04 23:30 MTI

A The Barmecide Feast elnevezésű installáció április 8-tól május 28-ig tekinthető meg a Smithsonian űrmúzeumában. A The Barmecide Feast a film egyik helyszíne, egy steril, neoklasszicista berendezésű hotelszoba pontos mása.



A különleges díszletet Simon Birch Hongkongban élő brit művész tervezte és építette meg Paul Kember KplusK Associates építészeti cégének közreműködésével. Kember két nagybátyja részt vett a film látványvilágának megrajzolásában, és az eredeti helyszín részletes kidolgozásában.



A múzeum látogatói kis csoportokban léphetnek be egy rövid időre a helyreállított szobába, hogy átéljék a filmbeli jelenet szürreális élményét - olvasható a múzeum honlapján.



A 2001: Űrodüsszeia premierjét 1968. április 2-án rendezték meg a múzeum közelében lévő washingtoni Uptown Theaterben. Kubrick filmje az év legnagyobb kasszasikere lett, Oscar-díjjal jutalmazták látványeffektusait, és 1991-ben bekerült a Kongresszusi Könyvtár Nemzeti Filmregiszterébe.



A klasszikussá vált sci-fi regényt Clarke 1964. és 1968. között Kubrick felkérésére írta, ebből született a film, amelynek forgatókönyvén Clarke mellett a rendező is dolgozott. A könyv szintén 1968-ban jelent meg, pár hónappal a film bemutatása után. A film zenéjét Richard Strauss, ifjabb Johann Strauss és Ligeti György műveiből válogatva Kubrick állította össze.



2015-ben Clarke számos kézirata, magnószalagja és személyes tárgya került adományként a múzeumhoz, ezek között volt a 2001: Űrodüsszeia egy korai vázlata is.