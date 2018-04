Ünnep

Szigorú biztonsági intézkedések mellett zajlik az ünnepi szent mise Rómában

Ferenc pápa ünnepi misét mutat be a római Szent Péter téren, majd ezt követően elmondja Urbi et Orbi, vagyis a városnak és a világnak szóló áldását. 2018.04.01 12:30 ma.hu

A mise végén, délben a Szent Péter Bazilika központi loggiájáról mondja majd el húsvéti üzenetét. Az Urbi et Orbi áldás központi témája minden évben a béke, ilyenkor Ferenc pápa felsorolja a világnak azon részeit, ahol az emberek még szenvednek és konfliktusok pusztítanak. Már az elmúlt két napban is ugyanazt az üzenetet ismételte: a mai világ is tele van szenvedéssel, az embereknek fel kell nyitni a szemüket, nem szabad közönnyel fogadni mások szenvedését.

Időközben a Szent Péter téren tartott misén a nagy világnyelveken imádkoznak, többek között oroszul és arabul is. A Szent Péter Bazilika bejárata előtti misét gyönyörű virágkompozíciók díszítik, amelyek Hollandia ajándékai.



A térre több tízezer embert várnak a misére, az utána következő áldásra pedig arra számítanak, hogy megtelik a Szent Péter tér és környéke. Már csütörtök óta kiemelt biztonsági intézkedések kísérik az ünnepet Rómában, biztonsági kapukon keresztül, fémdetektoros ellenőrzés után lehet csak bejutni a Vatikán területére, amely 2015 óta egy hatalmas gyalogos övezet.