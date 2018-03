Programajánló

Húsvét - Tojásfestés és mézeskalács-díszítés a budapesti vásáron

Mézeskalács-díszítéssel, tojásfestéssel és a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó egyéb népszokásokkal és hagyományokkal ismerkedhetnek meg a látogatók a húsvéti hétvégén a Budapesti Tavaszi Vásáron, a belvárosi Vörösmarty téren. 2018.03.30 21:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Változatos tojásfestési technikákat mutatnak be kézművesek, népi iparművészek az érdeklődőknek. A gyermekek a mézeskalács irókázás mellett megismerkedhetnek a patkolással, -karcolással és a csipkézéssel is - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



Balogh Ildikó népi iparművész segítségével az érdeklődők viaszolt tojásokat készíthetnek somogyi, zalai, tolnai, baranyai, erdélyi, felvidéki motívumokkal. Berszánné Román Erzsébet a karcolásos módszert mutatja be, míg Báling Aranka népi iparművész a hagyományosan, viasszal megrajzolt, majd festékkel megfestett tojásdíszítési módszerrel ismerteti meg az érdeklődőket.



Rózsa Györgyné batikolt, írott, metszett és aranyozott technikát mutat be, míg Simon Kata tulipánokkal díszíti a tojásokat, Perjési Zsuzsa pedig az ötvös mesterség rejtelmeibe avatja be a látogatókat.