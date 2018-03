Ünnep

Nem jut eszébe egyetlen locsolóversike sem?

- Aprópénzt is elfogadok,

Perselyembe belerakom.

Jövőre is eljövök,

minden nőt megöntözök.

Szabad-e locsolkodni?



- Árok partján döglött ló. Én vagyok a locsoló.



- Egy gondolat bánt engemet: elfeledtem a versemet!



- Én verset nem tudok, azt mondjanak a kicsik.

Én csak azért jöttem, hogy igyak egy kicsit.



- Falu végén hó van, adjál pénzt, oszt jó van.



- Húsvét táján édes szokás

A vödörrel locsolkodás.

Nálam is van szagos kölni,

Ha rád öntöm, meg fogsz ölni?



- Húsvét van,

Odakinn mosolyog az ég is.

Adjanak egy ezrest,

Mosolygok majd én is!



- Illatos fű, moha, páfrány, meglocsollak, Házisárkány!



- Kossuth téren jártam,

Nagy tömeget láttam.

Nem akart oszolni,

Szabad-e locsolni?



- Locsolkodni jöttem, meglocsolom magát. Ha mázlija van, szereti a szagát!



- Locsolkodni vicces dolog,

mert ilyenkor vödröt fogok,

hideg vízzel megtöltöm,

a lányok fejére öntöm!

Veled ilyet nem teszek,

Inkább kölnit veszek.

Szabad-e locsolni?



- Nem tudok én sokat szólni, elég lesz a tojást hozni!



- Odalenn az utcán azt mondják a nagyok,

Hogy ebben a házban hervadnak a csajok.

Én is, mint apám szeretem a nőket,

Ezért jöttem meglocsolni Őket!



- Okos vagyok, szép és laza,

Locsoljak, vagy húzzak haza?



- Piros tojás, fehér nyuszi, locsolásért jár a puszi!



- Szomjas vagyok! Locsolhatok?



- Tata felől jön a gőzös, ott locsolok, ahol szőrös!



- Vicces locsolóverset sem igazán tudok.

Ha már itt vagyok meg locsollak Téged,

Ezért markomba piros tojást kérek.

Itt van húsvét, eljött újra

Kölnit öntünk hajra, blúzra.

Locsolásért tojást várok,

Ha nem kapok, odébb állok.



- Zöld erdőben piros tojás, ibolya meg minden,

Fogadjunk, hogy ha ott megállsz, eltalállak innen!