Programajánló

Kinőtte Torockót a Double Rise összművészeti fesztivál

Kinőtte Torockót, ezért a település szomszédságában felépítendő fesztiválfaluba költözteti színpadait a Double Rise összművészeti fesztivál, amelyet június 27. és 30. között immár harmadik alakalommal rendeznek meg. 2018.03.29 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Gazdag Balázs főszervező a szerdai kolozsvári sajtótájékoztatón elmondta: a fesztivál délelőtti kulturális programjait továbbra is a Székely-kő lábainál fekvő faluban tartják, a délutáni, esti zenei programokat azonban a falun kívül szervezik meg. Emellett a fesztivál programkínálatával nyitni szeretnének a magyarországi és Kárpát-medencei magyar közösségek felé. Ez lenne az első lépés a majdani európai nyitás felé.



A fesztivál nagyszínpadán idén 17 együttes lép fel, köztük a Hiperkarma és a Quimby. Emellett a fesztiválfaluban kap helyet a kisszínpad, amelyen erdélyi együtteseknek kínálnak fellépési lehetőséget, a népzenei produkciókat bemutató folkudvar és az elektronikus zenei színpad. A délelőtti kulturális programok között lesznek kiállítások, könyvbemutatók, színházi előadások és közéleti beszélgetések.



A fesztivál idei himnuszát a Hiperkarma jegyzi. Ez már a húsvét utáni héten letölthető lesz a zenemegosztó portálokról.



Gazdag Balázs elmondta: a fesztiválra érkezőknek arra is lehetőséget biztosítanak, hogy megismerjék a környék természeti látványosságait. Túrákat szerveznek a falu fölé magasló Székely-kőre, de siklóernyős repülésre és vadvízi evezésre is lehetőség nyílik.



Azt is hozzátette, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is odafigyelnek a családdal érkezőkre: a gyermekeket kézműves foglalkozásokkal kötik le, míg a szülők a fesztivál más programjain vesznek részt.



Vajas Albert, a folkudvar szervezője elmondta: a népzene idén nagyobb színpadot kap, amelyen hivatásos és amatőr zenészek és táncosok egyaránt fellépnek. Mint hozzáfűzte, idén nagyobb hangsúlyt kapnak a táncos produkciók.



Csepán Gellért, a Fesztivál művészeti koordinátora azt emelte ki, hogy slam poetry képzést és bajnokságot is szerveznek a fesztivál keretében. Megjegyezte: az elmúlt évek tapasztalata szerint a komolyzenére is van igény a fesztiválon. A komolyzenei koncerteket a helyi unitárius templomban szervezik.



Gazdag Balázs elmondta: tavaly csaknem 25 ezer látogatója volt a fesztiválnak, és arra számítanak, hogy ez a szám idén kis mértékben nőni fog.



Az MTI kérdésére hozzátette: a költségek mintegy harmadrészét fedezik jegybevételekből, egy másik harmadot a fesztivál szponzorai biztosítanak, a harmadik harmadot pedig pályázati forrásokból teremtik elő.



Az összművészeti fesztivált 2016-ban rendezték meg először Torockón. A rendezvény címe egyébként arra utal, hogy a Kolozsvártól mintegy 60 kilométerre fekvő településen a hajnali napfelkelte után a Székely-kő sziklatömbje mögött egy időre eltűnik, majd újra felkel a nap.