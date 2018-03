Programajánló

Mumifikálódott emberi maradvány Szegeden

A világ egyik legfiatalabb, legkisebb mumifikálódott emberi maradványa is látható lesz a szegedi Móra Ferenc Múzeum új kiállításán. A valószínűleg koraszülött csecsemőt egy agyagedényben temették el a 19. század második felében, kezébe pedig egy rézkrajcárt helyeztek: a test így különleges módon, a réz által konzerválódott. A „Beszélő holtak – történeti helyszínelők” című tárlat antropológiai és régészeti szempontból mutatja be, milyen titkokat rejtenek a több száz, több ezer éves csontmaradványok. A kiállítást március 29-én, csütörtökön 17 órakor nyitják meg.



Ezernyi titkot, drámai történetet rejtenek a több száz vagy akár több ezer éves emberi csontmaradványok. A régészek, antropológusok mindennapjainak feladata az, hogy egy-egy csontot megvizsgálva következtessenek az elhunyt kilétére, halálának okaira. A Móra Ferenc Múzeum új időszaki kiállításán most ezeknek a „történeti nyomozóknak” a bőrébe bújhatnak a látogatók és deríthetnek fényt többszáz éves rejtélyekre.



A tárlaton igazi szenzációnak számító leleteket is bemutatnak. Ilyen például az a részlegesen mumifikálódott test, mely a világ egyik legkisebb és legfiatalabb mumifikálódott emberi maradványa. A szakértők szerint egy koraszülött vagy 6-7 hónapra halva született csecsemő lehetett, akit egy agyagedényben temettek el a 19. század második felében. Az elhunyt valószínűleg nem volt megkeresztelve és titokban kellett eltemetni. A test részlegesen mumifikálódott, melynek hátterében egy rézkrajcár áll: ezt az érmét a csecsemő kezében helyezték el. A réz végezte el a test alsó részének konzerválódását, így ez a test tekinthető a világ első, réz által konzervált múmiájának.



A kiállításon továbbá megismerhetjük a különböző temetkezési fajtákat is. Egy máglyarekonstrukción keresztül például bemutatják a hamvasztásos temetkezés rítusait, lépéseit. Emellett a tárlat különböző halálos betegségekkel is foglalkozik: bizonyos betegségek ugyanis komoly nyomokat hagytak a csontokon. Kiállítanak többek között olyan koponyákat és csontokat, melyeken a lepra, a szifilisz vagy éppen a TBC „nyomai” figyelhetőek meg, de olyan leleteket is, melyeken harci sérülések nyomai láthatóak. A látogatók mindemellett bepillantást nyerhetnek az elhunytak elhalálozási életkorának és nemének meghatározási folyamatába is.



A tárlat címének szellemiségében a kalandvágyó érdeklődők maguk is helyszínelőkké, nyomozókká válhatnak. Különböző feladványokat megoldva kell kideríteniük, hogy a megtalált csontok milyen nemű és korú emberhez tartozhattak, és arra és fényt deríthetnek, hogy mi lehetett a halál oka. Emellett készíthetnek családi röntgenfotót és több interaktív játék segítségével ismerhetik meg ezt a különleges világot.



A „Beszélő holtak – Történeti helyszínelők” című kiállítást március 29-én, csütörtökön 17 órakor nyitják meg a Móra Ferenc Múzeumban. A tárlat egészen az év végéig látogatható.