Kultúra

Felújítják a tengerfehérvári múzeumot

Felújítják a közép-dalmáciai, tengerfehérvári (Biograd na Moru) múzeumot, amely a város történelmének bemutatásán túl állandó kiállítást nyit az egyik közeli sziget mellett, Gnalicnál 1583-ban elsüllyedt kereskedelmi hajó gazdag víz alatti régészetének leleteiből. 2018.03.27 00:30 MTI

Drazenko Samardzic, a múzeum igazgatója a Vecernji List című horvát lapnak elmondta: a kiállítás a hajó belsejébe vezeti majd az érdeklődőket, ahol megismerkedhetnek a feltárás történetével és szemügyre vehetik a leleteket is, amelyek csaknem 400 évig voltak a víz alatt - jelezte.



A kereskedelmi rakománnyal elsüllyedt hajóroncsot a hatvanas években fedezték fel Tengerfehérvártól délre, a Gnalic sziklás sziget mellet, 25-30 méter mélyen a tengerszint alatt. Mielőtt búvárrégészek feltárták volna a hajóroncsot, a rablók már kifosztották a lelőhelyet. 2012-ben újrakezdték a régészeti feltárásokat, amelyek azóta is tartanak.



A hajót 1583-ban süllyedt el egyelőre ismeretlen okok miatt. A rakomány gyertyatartókból, textilből, üvegedényekből, ablaküvegekből és tükrökből, valamint csapokból, borotvákból és szemüvegekből állt. Az áruk között nagyon kevés kerámiából készült tárgyat találtak.



Az ágyúkkal felszerelt, csaknem 30 méter hosszú hajón olyan félkész termékeket és nyersanyagot is szállítottak hordókban és ládákban tárolva, mint sárgaréz és drót, fehér ólom és cinóber festék.



A múzeum igazgatója úgy vélte: a hajó Velencéből Isztambulba tartott és egész Európa területéről szállított rakományt. Köztük 5000 ovális ablaküveget III. Murád oszmán szultán háremének, amely korábban a tűz martalékává vált.



A legérdekesebb felfedezés Samardzic szerinte egy mangál kályha, amelyen kalligrafikus felirat látható török nyelven.



A több mint 20 ezer tárgyból álló felfedezés az Adriai-tenger legnagyobb víz alatti régészeti fogása és sok mindenben egyedülálló a Földközi-tengeren - írta a lap.