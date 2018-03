Gasztronómia

Budapesten adják át a Michelin-csillagokat

Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában kifejtette: a Michelin Guide elnevezésű speciális kiadvány a főbb európai városok éttermeit veszi górcső alá. A Michelin most azoknak az országoknak a főbb városait értékeli, ahol nincs ilyen önálló éttermi kalauz. Hétfőn Budapesten jelentik majd be, hogy mely éttermek kaphatnak egy, illetve plusz csillagokat.



Hamvas Zoltán azt mondta: most az európai gasztroelit, a fő véleményformálók Budapesten vannak. A mostani rendezvény és a Michelin-csillagos éttermek a magyar turizmust is erősítik - fűzte hozzá.



A szakember elmondta, hogy kétnapos programot szerveztek. Vasárnap közös "örömfőzést" tartanak, amelyen négy magyar sztárséf - Palágyi Eszter, Széll Tamás, Sárközi Ákos és Pesti István - 2-3 csillagot kiérdemelt séfekkel főz a Belvárosi Piacon. A Magyar Turisztikai Ügynökséggel (MTÜ) közösen szervezett programra százötven gyereket, tanulót hívtak meg.



A gasztronómia, a főzés az utóbbi időben divat lett - jegyezte meg Hamvas Zoltán, ugyanakkor hozzátette, egyelőre kevés fiatal választja ezt a szakmát. Ezért az a céljuk, hogy elsősorban a fiatalok körében népszerűsítsék a gasztronómiát.



Az MTÜ szerdai közleménye szerint csaknem 100 Michelin-csillagos séfet várnak Budapestre az európai gasztronómia egyik legrangosabb eseményére, a Michelin Main Cities of Europe Guide 2018-as kiadásának bemutatójára, amelyen az is kiderül, hogy melyik magyar éttermek érdemelték ki idén a Michelin-csillagot.



Az európai nagyvárosok legjobb éttermeit felvonultató kiadványt a Michelin és a Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködésében megvalósuló budapesti gálaeseményen mutatják be hétfőn.



Az MTÜ szerint az európai Michelin-kalauz budapesti bemutatója azért is különleges esemény, mert eddig mindössze egyszer, tavaly tartottak hasonlót Brüsszelben. A magyar főváros így a második állomása a rendezvénysorozatnak, ami fontos elismerésnek számít.