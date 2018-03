Programajánló

Három helyszínen is látható lesz áprilisban a Lord of the Dance előadás

Budapesten, Debrecenben és Veszprémben is fellép áprilisban Michael Flatley ír tánccsapata a Lord of the Dance produkció felújított változatával. 2018.03.25 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Április 3-án a fővárosban, 4-én a debreceni Főnix Csarnokban, másnap pedig a Veszprém Arénában mutatja be a Dangerous Games című előadást a világhírű társulat - közölték az előadás magyar szervezői az MTI-vel.



Michael Flatley néhány éve újrakoreografálta és -rendezte az eredeti Lord of the Dance produkciót, amelynek középpontjában a tánc és a művészet áll. Az új táncokat korszerű vizuális, 3D- és fénytechnikával ötvözte, így a megújult hangzásnak és látványos kosztümöknek köszönhetően egy vadonatúj előadás jött létre.



A váltott szereposztásban bemutatott előadásban három magyar táncos is szerepel: Krén Andrea, Krén András és Papp Zoltán, akik évek óta tagjai és szólótáncosai a társulatnak. Andreát Morrighan, a csábító nő, Andrást a Lord, a Tánc Ura, Zoltánt pedig Don Dorcha, a Sötét Nagyúr szerepében láthatja a magyar közönség.



A színpadtól visszavonult Michael Flatley maga már nem szerepel az előadásban, ám a technika segítségével újra és újra láthatja a közönség. A nyitó jelenetben Flatley a kivetítőn egy utazásra invitálja a nézőket, amelyben bemutatja, ő maga honnan indult és hogyan lett belőle a világ egyik legnagyobb táncosa. A híres fináléban pedig virtuális mása is megjelenik a színpadon.



A Dangerous Games 2014-ben sikerrel debütált a London Palladium színházban, és azóta több millióan látták. A látványos show világkörüli turnéjának keretében érkezik Magyarországra.



Michael Flatley karrierje az 1980-as években kezdődött. A nemzetközi áttörést az 1994-es Eurovíziós Dalfesztiválon bemutatott produkciója hozta meg számára, amely a két évvel későbbi Lord of the Dance tánc-showban teljesedett ki. Az eddig megdöntetlen rekordokat felsorakoztató produkcióban 400 alkalommal táncolta a címszerepet 1998 júniusáig.



A táncos több egyéni világrekordot is magáénak tudhat: ő a világ legjobban fizetett táncosa, az ő lábait biztosították eddig a legmagasabb összegre (40 millió dollárra), és az övé a "világ leggyorsabb lába", amelyet szteppelés közben másodpercenként 35-ször képes a talajhoz érinteni.