A világ tizedik legjobb étterme is bemutatkozik a Gourmet fesztiválon

A magyar gasztronómia legjobb éttermei, cukrászdái és pincészetei mellett nemzetközi sztárséfekkel, köztük az osztrák Heinz Reitbauerrel, a világ tizedik legjobb éttermének tulajdonosával is találkozhatnak idén a Gourmet fesztivál látogatói május 17. és 20. között a Millenáris Parkban.

A szervezők közleménye idézi Gerendai Károlyt, a Gourmet megálmodóját, aki szerint a fesztivál célja, hogy továbbra is az első számú gasztrorendezvény legyen Magyarországon, ezért a hazai élvonal mellett már a nemzetközi csúcsgasztronómia legjobbjait is igyekszik bemutatni.



A szervezők minden évben megjelölnek két témát, arra kérve a sztárséfeket, hogy a saját ételeik elkészítése mellett ezeket is dolgozzák fel saját értelmezésükben. Az idei rendezvényen a gombóc és a kaviár a két téma, amely mellé ezúttal egy ital, a pezsgő is társul.



A Gourmet fesztiválon a vendégek három nap alatt, anélkül, hogy órákat kellene utazniuk, végigkóstolhatják az ország legjobb éttermeinek kínálatát. Idén is bemutatkoznak a fesztiválon a főváros Michelin-csillagos éttermei, a vidék legjobbjai, és számos olyan étterem is, amely korábban nem vett részt a rendezvényen.



Az idei év nemzetközi "headlinere" Heinz Reitbauer, a bécsi Steirereck tulajdonos-séfje. "A 2 Michelin-csillagos, 19/20 Gault Millau pontos étterem a világ 10. legjobbja, Reitbauert tavaly az évtized séfjének választotta Ausztriában a Gault Millau, jelenleg ő a legjobb osztrák séf" - idézi a közlemény Nemes Richardot, a Gourmet főszervezőjét, aki hozzátette, hogy a varsói gasztroszcéna élvonalába tartozó 4 Bib Gourmand étterem is Budapestre érkezik.



Mint mondta, nem csak a környező országok sztárséfjei látogatnak el Magyarországra, a színpadon is látható lesz és exkluzív vacsorát is ad például Latin-Amerika legjobb női séfje, Kamilla Seidler, aki a Noma társtulajdonosa, Claus Meyer által alapított La Paz-i Gustu étterem executive séfje volt ezidáig, jelenleg pedig egy új étterem nyitásán dolgozik.



Isztambul egyik legjobb étterme, a Neolokal executive séfje, Maksut Askar is Budapestre érkezik. Ő a The Diners Club World's 50 Best Restaurants tavalyi török felfedezettje, aki éttermével régi alapanyagokat hoz vissza a török gasztroköztudatba és újraértelmezi az anatóliai konyhát. Askar exkluzív vacsorát ad és a színpadon is fellép.



