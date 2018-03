Programajánló

Tojásfestő-versennyel indulnak a zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum húsvéti programjai

A Baranya megyei Zengővárkonyban működő Míves Tojás Múzeum fennállásának 18. évfordulójára rendezendő ifjúsági tojásfestő-versennyel veszi kezdetét az intézmény idei húsvéti programsorozata március 25-én, virágvasárnapon.

Nienhaus Rózsa, a múzeum vezetője az MTI-vel közölte, hogy a versenyen fiatal, ugyanakkor nem teljesen kezdő tojásfestők műveit értékelik.



Mint beszámolt róla, a látogatóknak emellett az ünnepre szánt tojások elkészítésében a nagyhéten hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között gyakorlott tojásfestők nyújtanak segítséget. Az óvodás korú gyermekek, csoportok számára alapozó készségfejlesztő gyakorlatokat is szerveznek - tette hozzá.



Minden nap tartanak tojásdíszítő bemutatókat: idén a fémrátétes díszítés, közismert nevén a tojáspatkolás hétfőtől szerdáig, a magrátétes díszítés pedig csütörtökön és péntek szerepel a napi programban.



A múzeum ünnepi rendezvényinek látogatói megismerkedhetnek a hímestojás-minták felhasználásával készített játékokkal és hagyományos locsolóverseket is tanulhatnak.



Nienhaus Rózsa arra is felhívta a figyelmet, hogy a Zengővárkonyi Népiegyüttes tagjai 15 órától Húsvéti locsoló című műsorukkal köszöntik a múzeumba érkezőket.



A Míves Tojás Múzeum egyedülálló gyűjteményét 2000-ben a zengővárkonyi tájház pajtájában nyitották meg, a gyűjtemény mintegy 2400 kiállított és további 2100, tárlókban őrzött darabot tartalmaz.



Az intézmény anyagának különleges darabjai közé tartoznak az úgynevezett utaveszett, a hucul mintás, a karcolt, a bőcsi írott, a viaszlevonatos, a temperával festett, a patkolt, a mag- és szalmarátétes és egyebek mellett a dróttal díszített tojások is.



A múzeum rendkívül népszerű, évente átlagosan több mint 11 ezren keresik fel és Magyarország mellett számos európai országból, valamint Ausztráliából, Afrikából, Kanadából, Japánból, Kínából, Oroszországból és az Egyesült Államokból is volt már látogatója.

