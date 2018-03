Programajánló

Gitárfesztivált rendeznek Szegeden és Budapesten

Világsztárokkal és fiatal tehetségekkel is találkozhat a Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál közönsége áprilisban, a több mint másfél évtizedes rendezvény történetében először a Tisza-parti város mellett Budapesten is - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



Az ország legrégebbi és egyben az egyik legjelentősebb gitárfesztiválja nem csak szórakozást jelent a hangszer szerelmeseinek: lesz interaktív gitároktatás amatőröknek, akik elismert zenészektől tanulhatnak, izgalmas, nyilvános versenyek és mesterkurzusok. A rendezvény kapcsolatépítési lehetőség is kíváncsi szakembereknek, zenészeknek, menedzsereknek és a zenei újságíróknak.



"Egy olyan fesztivál ez, ahol testközelből tapasztalhatjuk meg a húrok vonzó erejét, legyen az klasszikus vagy könnyűzene. A világ legkülönbözőbb tájáról érkező művészek hozzák el ide színes kultúrájukat, a közönség pedig szórakozva tanulhat és tanulva szórakozhat" - mondja Pavlovits Dávid, a fesztivál alapítója.



A közönség bárokban, kulturális intézményekben, templomokban vagy az élő internetes közvetítésnek köszönhetően az otthoni kényelmes fotelben hallgathatja a hangszer virtuózait. A budapesti program április 9-én kezdődik az Olasz Intézet koncerttermében, majd másnap a Tóth Aladár Zeneiskolában folytatódik, végül pedig a Francia Intézetben zárul.



A fesztivál szegedi részén délelőttönként és délutánonként mesterkurzusokat és workshopokat szerveznek a klasszikus gitár kiváló művészeivel és fiatal sztárjaival. Délutánonként a klasszikus gitár fiatal sztárjai koncerteznek különböző helyszíneken, esténként befutott külföldi és magyar művészek lépnek föl, a programokat pedig könnyűzenei koncertek zárják a város szórakozóhelyein.



A fesztivál gálaestjét április 15-én tartják az IH Rendezvényközpontban, ahol a Grammy-díjas William Kanengiser lesz a sztárvendég.