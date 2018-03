Programajánló

Hamvas napokat rendeznek Balatonfüreden

A Balaton-parti városban 17 éve rendezik meg a Hamvas napokat, megidézve a saját korában elhallgattatott írót. 2018.03.18 06:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Hamvas napokat rendeznek péntektől Balatonfüreden. Az 1968-ban elhunyt író, filozófus, esztéta emlékére szervezett kétnapos rendezvényen kötetbemutatóval, kiállítással és filmvetítéssel várják az érdeklődőket - tájékoztatta szombaton az MTI-t a rendezvény szervezője.



Cserép László, a Hamvas Béla Asztaltársaság titkára elmondta, hogy a Balaton-parti városban 17 éve rendezik meg a Hamvas napokat, megidézve a saját korában elhallgattatott írót.



Az irodalmár emlékét ápoló Hamvas Béla Asztaltársaság által szervezett program nyitónapján, a Tagore sétányon magyar és cseh nyelven olvassák fel az író Fák című esszéjének egy részletét - mondta.



Ezt követően Hamvas Béla halálának ötvenedik évfordulója alkalmából Szőcs Géza költő, a Hamvas Béla Asztaltársaság tiszteletbeli elnöke emlékezik meg az író-filozófusról.



A készülő, Így látták ők című filmből láthat részleteket a közönség a Blaha Lujza Hotelben. A mű tizenkilenc interjút tartalmaz, amelyeken kortársak mondják el személyes élményeiket Hamvas Béláról - közölte a szervező.



Bemutatják az életműkiadás harmincadik, friss kötetét is. Az Álarc és koszorú című könyv a négy kötetből álló esszésorozat első része, amely az író gyűjteményekből kimaradt esszéit, tanulmányait és előadásait tartalmazza - tette hozzá Cserép László.



A valóságban felébredni című kötetet is megismerhetik az érdeklődők, amely az életút átfogó bemutatására vállalkozik fotók, írások és a könyv mellékleteként megjelenő dokumentumfilm segítségével.



Az esten megemlékeznek az idén februárban elhunyt Dúl Antal teológusról, aki könyvkiadót alapított Hamvas életművének megjelentetésére.



Átadják a Sava Babicról, a füredi Hamvas-kultusz elindítójáról elnevezett műfordítói emlékdíjat is Vickó Árpád vajdasági műfordító, szerkesztőnek - tette hozzá Cserép László.



A rendezvény második napján emlékséta indul a Koloska völgybe, a Hamvas-hárshoz, ahol Szarvas József színművész idézi meg az írót.



Kiállítás nyílik Levendel László gyűjteményéből a Vaszary Galériában. A tárlaton szereplő művészek jelentős része helyet kapott Hamvas Béla és Kemény Katalin 1947-ben megjelentetett Forradalom a művészetben című, később betiltott és bezúzott könyvében.



A kétnapos rendezvény zárásaként Jirí Menzel cseh filmrendező Sörgyári capriccio című filmjét nézhetik meg az érdeklődők, akik ezt követően cseh söröket kóstolhatnak - fűzte hozzá.