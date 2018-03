Kultúra

Világhírű balerina életéről rendez filmet Madonna

A Variety.com szerint a stúdió 2015 óta készül a Taking Flight című filmre. Az életrajzi dráma Michaela és Elaine DePrince memoárja, a Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina nyomán születik. A könyv DePrince életét követi nyomon, aki Sierra Leone-i háborús árvából vált világhírű balett-táncossá.



"Michaela útja mélyen megérintett mind aktivistaként, mind művészként" - mondta el Madonna. Hozzátette, hogy a film révén a világ háborús árváira is felhívhatják a figyelmet.



Madonna filmjének forgatókönyvét Camilla Blackett írja. A film producere Leslie Morgenstein, Elysa Koplovitz Dutton, Ben Pugh és Guy Oseary.



Morgenstein elmondta, hogy Madonna filmmel kapcsolatos elképzelése és látomása nagyon meggyőző volt számára, s a produkció világszerte inspirációt nyújt majd a közönségnek.



DePrince-t négyéves korában fogadta örökbe és vitte az Egyesült Államokba Elaine és Charles DePrince. Táncművészetét a First Position című 2012-es dokumentumfilm mutatta be.



17 évesen a dél-afrikai Joburg Balett hivatásos táncosa lett. 2016-ban Beyonce Lemonade című számának videoklipjében láthatta a közönség, jelenleg a Holland Nemzeti Balett szólótáncosa.



Madonna 2008-ban debütált rendezőként a Mocsok és bölcsesség című brit komédiával. Ő írta és rendezte a 2011-ben bemutatott W.E. című történelmi drámát is, amely VIII. Edward angol király és az elvált amerikai asszony, Wallis Simpson kapcsolatát idézte fel.