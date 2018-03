Ünnepi programajánló

Március 15. - Fegyverbemutató és fémkatonaöntés a hadtörténeti múzeumban

A múzeumpedagógiai foglalkozások, ingyenes tárlatvezetések mellett lesz szablyavívó-, fegyver- és csatabemutató, és lehetőség lesz huszárcsákó készítésre, fémkatonaöntésre is a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban (HIM) a csütörtöki nemzeti ünnepen.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) HIM idén is Forradalmi Forgatag címmel várja egész napos programokkal a látogatókat március 15-én. A rendezvényen a Magyar Szablyavívó Iskola bemutatója mellett a hagyományőrzők csatabemutatókkal, ágyúlövésekkel, puskasortüzekkel és szuronyharc-bemutatókkal szórakoztatják egész nap az ide érkezőket.



A kézműves foglalkozások keretében huszárcsákót, töltéstáskát, tarsolyt készíthetnek és játékkatonát festhetnek a gyerekek, valamint lehetőség lesz fémkatonaöntésre, fafaragásra, kerámiázásra, ékszerkészítésre és egyéni azonosító jegy készítésére is.



A múzeum Márványtermében délelőtt a Kákics Együttes ad zenés-táncos műsort. Déltől a Vivat Hussar! című múzeumpedagógiai foglalkozásra, 3 órától A szabadságharc fegyverei és harcászata című fegyverbemutatóra várják az érdeklődőket.



Kiemelték továbbá, hogy délelőtt 9 és 17 óra között az intézmény összes kiállítása ingyenesen megtekinthető lesz.



További részletek találhatók az ingyenes napról a múzeum honlapján és Facebook-oldalán.