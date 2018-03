Programajánló

Nagy Feró és a Beatrice negyven évet ünnepel a Sportarénában

Nagy Feró és a Beatrice eddigi pályafutását, négy évtizedes életművét ünnepli április 7-én a Papp László Budapest Sportarénában. A jubileumra időzítve egy koncertlemez is megjelent.

"A Beatrice ma is a rockrajongóknak szól, az életérzés rendszerek felett jár. Az 1978-ban született Jerikó az emberek között lévő falak ledöntésére hívta fel a figyelmet, és ma is nagyon érvényes, akárcsak a Nagyvárosi farkas vagy a Nem kell!, amely a fiatalok lázadását mutatja meg szüleik ellen" - mondta Nagy Feró az MTI-nek.



Az énekes, dalszerző megjegyezte, hogy a Rice negyven évvel ezelőtt sem lázadó zenekar volt, dalaik saját életükről szóltak. Hozzátette: nem gondolja, hogy a rockzenei szövegeknek mindig igazuk van, de a színpadon hitelesnek kell hangzaniuk.



A Beatrice 1969-ben Csuka Mónika vezetésével alakult meg, a zenekarhoz Nagy Feró 1971-ben csatlakozott. A diszkós, funkos időszak után a Rice ma ismert rockos, punkos, sanzonos zenéje és arculata 1978-ban alakult ki, akkor lett Nagy Feró "a nemzet csótánya". Az akkori felállásból Miklóska Lajos (basszusgitár), Gidófalvy Attila (billentyűs hangszerek) és Donászy Tibor (dob, ütőhangszerek) a múltidézésre április 7-én az Aréna színpadára is fellép, Lugosi László gitáros 2015-ben elhunyt.



A 72 éves Nagy Feró mai társai közül Laczik Ferenc basszusgitáros már csaknem 25 éve a Beatrice tagja, fia, a dobos Hunor nyolc éve zenél velük, Tari Viktor (gitár, zongora) két évvel ezelőtt csatlakozott, a legfrissebb ricés pedig az idén belépett Kékkői Zalán gitáros, ő a családjával külföldre költözött, a friss koncertlemezen és az áprilisi koncerten még hallható Magasvári Viktort váltotta. "Viktor marad tiszteletbeli tag, amikor ráér, mindig felléphet velünk".



"A mai Beatrice szellemiségében ugyanaz, mint a hetvenes-nyolcvanas években, de borzasztó lenne, ha leragadnánk a múltnál, és most öreg partizánként hirdetnénk az igazságot arról, hogy régen milyen nehéz volt. A mai fiatalokat ez nem igazán érdekli. Folyamatosan dolgozunk, időről-időre születnek új dalok, a zenekar rendkívül nyitott mindenféle zenei műfajra, más kérdés, hogy amit az elmúlt tíz-tizenöt évben csináltunk, arra a média nem volt kíváncsi. Aki viszont jár a koncertjeinkre, tisztában van a Beatricével" - fogalmazott a frontember.



A zenekarnak a hőskorban, azaz 1978 és 1981 között az állami tiltás miatt nem lehetett lemeze, egyedül az 1980-as kisstadionbeli közös Beatrice-LGT-Omega koncert jelenhetett meg. Az első - rögtön dupla - stúdióanyag az újraindulás után, 1988-ban kiadott '78-88 című anyag volt. Az első 40 év - Live! című, a HammerWorld által most kiadott koncertlemezen régebbi és újabb Beatrice-számok egyaránt szerepelnek, a felvétel tavaly novemberben a Barba Negra Music Clubban készült.



A Beatrice még sohasem játszott a Sportarénában, a hely elődjében, a Budapest Sportcsarnokban is csak egyszer, 1991-ben.

"Reméljük, sokan lesznek, szerintem, amit kitaláltunk az alkalomra, az jól fog működni. Ha már életműkoncertet hirdettünk meg, fontos, hogy a közönség olyan dalokat is halljon, amelyekről esetleg nem is tudta: én szereztem a szövegét. A Pokolgépnek kifejezetten sokat írtam, közülük el is játszunk hármat, például az Átkozott nemzedéket, Kalapács Józsi közreműködésével. Aztán ugye ott volt az avantgárd ős-Bikini a nyolcvanas évek első felében, ebből az időszakból negyven percet fogunk játszani" - sorolta Nagy Feró.



A koncert a hetvenes-nyolcvanas évek Beatrice blokkjával indul, utána következik az ős-Bikini korszak, majd ismertebb Rice-dalok következnek a nyolcvanas évekből, végül az utolsó rész a kilencvenes évektől napjainkig terjedő időszakot fogja át, benne olyan slágerekkel, mint a 8 óra munka. A már felsorolt közreműködők mellett ott lesz a Bizottság két egykori tagja, Wahorn András és ef Zámbó István, Pásztor Anna (Anna & the Barbies), Varga Miklós és Mező Misi is.



A Beatrice legutóbb 2011-ben adott ki új dalokat Vidámság és rock & roll címmel, a folytatás idén őszre várható. Szintén CD-megjelenés előtt áll Nagy Feró 1986-ban bakeliten kiadott szólólemeze, a Hamlet, illetve az anyag új felvétele.



"Ez Shakespeare Hamletjének általam gondolt változata, amelyet a tervek szerint színházban is előadunk. Kelet-európai rock-népzene van benne, amelynek annak idején csak egy rövid, csonka verziója jelenhetett meg" - mondta végül Nagy Feró az MTI-nek.