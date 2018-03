Könyvajánló

Kulcsok egy boldogabb élethez

Kőrös Edit: Lenormand tarot - Gyakorlatok a kártyakombinációk használatához című könyve nagyban különbözik az eddig e témában megjelent könyvektől. 2018.03.11 10:56 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Kőrös Edit egészen újszerű módon, foglakozások, emberi tulajdonságok és életterületek szerint rend-szerezi a kártyalapokat, melynek alapja az a szimbólumvilág, ami emberek tudatalattijában ott lapul. A kártya közvetítő szerepet játszik, segít felfedni a lélek akaratát.



Különlegessé teszi a könyvet az a megoldás is, hogy a szerző olyan kulcsokat ad a kártya-lapok kilences kirakásán keresztül az olvasó kezébe, melyekkel a gyakorlatsor végére rátalálhat problémájának lehetséges megoldására.



A könyvben egyedi módon karakterjellemzések is szerepelnek, így a kérdező, az általa még ismeretlen személyről is készíthet leírást.



Elsajátítható a könyvből mindaz a tudás, amellyel bárki képessé válik önmagának kártyát rakni és elemezni, ezáltal kezébe veheti sorsa irányítását, amitől élete boldogabbá válhat.