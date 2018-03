Március 15.

Huszáros hosszú hétvége a szentendrei Skanzenben

Huszárfelvonulás, lovas díszbemutató és huszárkiképzés is lesz a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban a nemzeti ünnephez kapcsolódó hosszú hétvégén március 15. és 18. között.

A huszártáborrá alakuló Skanzenben a Hagyaték Lovas Egyesület tagjai gondoskodnak a korhű programokról - közölte az intézmény az MTI-vel.



A látogatók megismerhetik a huszárok viseletét, fegyvereit, de terepasztal-hadműveletet is rendeznek ólomkatonákkal, és szerveznek "újoncozást", vagyis tréfás katonaverbuválást is.



A zenekar katonabúcsúztatókat játszik, miközben a résztvevők huszárcsákót és fakardot készíthetnek, vagy megvarrhatják saját kokárdáikat és zászlóikat.



Gyöngyös pártával és paszománnyal a reformkori divatot idézik meg a szervezők, a Magyar Bajusz Társaság pedig bajusztörténettel, hagyományos borotválással és bajuszpödrés-bemutatóval készül az ünnepre.



Akit a reformkori gasztronómia érdekel, kipróbálhatja a márczafánkot, de kóstolhat mézeshuszárt és tükrös szívet is.