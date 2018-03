Programajánló

Női népzenészek találkozója a Fonóban

hirdetés

A második alkalommal megrendezett programot nők szervezik női zenészek fellépésével - hangzott el az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



Páll Éva népzenész elmondta, hogy a program zenés gyermekfoglalkozással indul Paár Julianna vezetésével, majd interaktív zenés műsort tart a gyerekeknek a Bahorka társulat. Ezt követi a karikázó táncház és közös éneklés, majd a napot női népzenészek koncertje zárja.



A szervező elmondta, hogy már tavaly is nagy érdeklődés mellett zajlott a női nap és idén is sok látogatót várnak, jövőre pedig tervezik, hogy a vonósok és a fúvósok mellé pengetős hangszeren játszó nőket is bevonnak az előadásokba.



Kuczera Barbara népzenész kifejtette, hogy idén először rendeznek karikázót, ami egy spontán megmozdulása lesz a napnak, sok zenész és táncos megjelenésére számítanak.



A Magyar Néprajzi Lexikon meghatározása szerint a karikázó, vagy leánykörtánc a tavaszi termékenységi rítusokhoz kötődő, főleg a böjti időszak és a mulatság nélküli ünnepnapok tánca volt. A karikázó kísérete mindig egyszólamú énekszó, fontosabbik eleme a dal és így nem a lépések váltakozása a lényeges, hanem a számtalan szövegstrófával egymás után sorakozó lírai daloké. A karikázó egyöntetű, szabályozott szerkezetű tánc, mert a lányok zárt, kör alakú lánca nem ad teret egyéni rögtönzésre.