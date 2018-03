Gyász

Dolores O'Riordan hangjával fejezi be új albumát a Cranberries

hirdetés

Dolores O'Riordan, az együttes januárban, 46 évesen elhunyt énekesnője hangjával fejezi be új stúdióalbumát a The Cranberries - írták honlapjukon.



Az együttest lesújtotta énekesnőjük hirtelen halála, felfüggesztették debütáló, Everybody Else Is Doing It So Why Can't We? című albumuk új kiadásának munkáit. A lemezt a megjelenés 25. évfordulójára tervezték.



Friss bejelentésük szerint nemcsak az évfordulós kiadást folytatják, de befejezik az új stúdióalbumot is.



"Hosszas megfontolás után úgy döntöttünk, véghez visszük, amibe fogtunk. Mivel ez olyasmi, amit együttesként, Doloresszel közösen kezdtünk, folytatnunk kell, be kell fejeznünk" - olvasható a honlapon.



A jubileumi album idén jelenik meg.



Azt is közölték, hogy a korábban bejelentett, tavaly elkezdett új stúdióalbumot is folytatják, O'Riordan hangját már rögzítették hozzá. "Ha minden jól megy, jövőre már kapható lesz" - írták.



Dolores O'Riordant január 15-én reggel holtan találták egy londoni hotelben. Az énekesnő stúdiómunkák miatt tartózkodott a brit fővárosban. A rendőrségi vizsgálat nem állapított meg gyanús körülményeket, a törvényszéki orvosszakértői hivatal jelentését legkorábban áprilisban teszik közzé.