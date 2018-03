Programajánló

Csillagászati hetet tartanak a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben

Aktuális csillagászati, űrkutatási témájú előadások, távcsöves bemutatók és planetáriumi vetítések várják a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedbe látogatókat március 19. és 25. között. 2018.03.05 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A negyed planetáriumában és látogatóközpontjában megrendezendő mintegy 30 program közül kiemelték, hogy Nagyváradi László, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) földrajzi intézetének egyetemi docense a világvége-elméletekről és jóslatokról tart előadást.



Both Előd, a Magyar Asztronautikai Társaság alelnöke az űrturizmus lehetőségeiről beszél majd, Hegedüs Tibor, a Bács-Kiskun Megyei Csillagvizsgáló igazgatója Meteorvadászat égen-földön című előadásának keretében megtekinthető lesz a Magyarországon talált legnagyobb meteorit - írták a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) közleményében.



Mint hozzátették, a mintegy 60 éves űrkorszak történetének tényeit és talányait Gyenizse Péter, a PTE földrajzi intézetének egyetemi docense ismerheti meg az érdeklődőkkel.



Ugyancsak a csillagászati hét vendége lesz Sik András Prima-díjas bolygókutató, aki arra keresi a választ, hogy mikorra várható, hogy az ember eljusson a Marsra és milyen körülmények várják majd ott az első látogatókat - ismertette a közlemény.



Pirkhoffer Ervin, a PTE földrajzi intézetének egyetemi docense idén is a sci-fi és a valóság kapcsolatáról beszél a hollywoodi filmek kapcsán.



A ZSÖK összegzése szerint az előadásokat planetáriumi, valamint ingyenes távcsöves bemutatók egészítik ki, a programsorozat hétvégéjén pedig izgalmas csillagászati-ismeretterjesztő programokat tartanak.



Március 24-én Ladányi Tamás asztrofotográfus mutatja be a tavaly megjelent, Öt kontinens csillagai című könyvét.