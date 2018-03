Betegség

Végrendeletet írt az Omega billentyűse

Teljesen eltűnt a máján lévő rosszindulatú elváltozás Benkő Lászlónak, mégis felkészült a legrosszabbra. 2018.03.05 08:54 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Korábban még csak nem is gondoltam a halálra, de így, hogy már közöm van hozzá, teljesen másképp tekintek az elmúlásra. Egyre többet elmélkedem azon, hogy vajon miért kaptam meg a sorstól ezt a betegséget, mit tanulhatok belőle" - mondta a zenész a Sorry! magazinnak.



Benkő azt is elárulta, hogy mindaddig ragaszkodik az életéhez, amíg azt élvezni tudja. Ha kiszolgáltatott helyzetbe kerül, nem fogja bánni, ha el kell búcsúznia.



"A csatát már megnyertem, a háborút pedig nem hagyom elveszni. Viszont már megírtam a végrendeletemet, és előre gondoskodtam a családom jövőjéről. Szeretném biztonságban tudni őket akkor is, ha már nem leszek!" - vallotta be a zenész.