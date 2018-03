Programajánló

Wes Anderson-filmmel nyit a 25. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál

Wes Anderson Ezüst Medve-díjas Kutyák szigete című filmjével nyit a 25. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál, amelyet április 4. és 13. között hét helyszínen rendeznek meg Budapesten.

A szervezők közleménye szerint idén a fesztiválon előreláthatólag 45 filmet láthat majd a közönség, köztük befutott rendezők új filmjeit, elsőfilmesek debütáló alkotásait, valamint kevésbé ismert régiók filmművészetének izgalmas darabjait. A fesztiválon lesz először látható Magyarországon Bogdán Árpád a 2018-as Berlinale Panorama programjában bemutatott filmje, a Genezis.



A fesztivál idei vendége Izland lesz, de szerepelnek a programban iráni, indonéz, lengyel, szerb, kazah és brazil alkotások is. Látható lesz a Hullák a napon című belga thriller és az észt Andrus Kivirähk Ördöngös idők című regényének filmfeldolgozása is.



Premier előtt vetítik többek között a Veszett vidék című ausztrál drámát és A bosszú című francia női thrillert, valamint más alkotások mellett Magyarországon csak a Titanicon lesz látható az A Ghost Story Casey Affleckkel a főszerepben, és Chloé Zhao a világ számos filmfesztiválján díjazott The Rider című alkotása.



A Titanic végleges programja március közepétől lesz elérhető a www.titanicfilmfest.hu oldalon, a vetítések és a kísérő programok helyszínei az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi mozi, az Ódry Színpad, a Kino, a Francia Intézet, az Art+ mozi és a Magvető Café lesz - olvasható a közleményben.