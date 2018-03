Programajánló

Tizenöt hegedűkészítő mutatkozik be a Wine and Violin Hegedűkészítők Szalonján

Idén 15 hegedűkészítő mester állítja ki mesterhangszereit a 7. Wine and Violin Hegedűkészítők Szalonján április 7-én és 8-án a Fonó Budai Zeneházban, ahol koncertekkel is várják az érdeklődőket.

A hangszereket a hagyományokhoz híven kézbe lehet venni, ki lehet próbálni, és készítőikkel személyesen is lehet beszélgetni egy-egy pohár bor mellett. A hegedűkészítők mellett idén a szervezők vendégül látnak két csellókészítő mestert és két vonókészítőt is - közölte a Fonó az MTI-vel.



Szombat este Kokas Katalin hegedűművész és Kokas Dóra csellista ad koncertet a nagyteremben, ahol a zenészek Maurice Ravel Szonáta hegedűre és csellóra, valamint Kodály Zoltán Duó hegedűre és gordonkára című darabjait adják elő.



Vasárnap az Opera Vonósnégyes tagjai, Deák Sára (hegedű), Hutás Erzsébet (hegedű), Sándor József (mélyhegedű) és Nagy Domonkos (gordonka) válogatnak az opera- és a kvartettirodalom remekeiből.



Az idei szalonon Adonyi Iván, Bárdi Szabolcs, Etzler Bernd, Faragó-Thököly Márton, Ficsor Gergő, Gollob Balázs, Guminár Tamás, Héjja János, Holló Bence, Kovács Tibor, Kőrösi Ferenc, Lakatos László, Nagy András, Popara Nikola és Székely Márton hegedűkészítők állítanak ki.



A szalon további két programmal is kiegészül: április 14-én Violin Extra címmel Alexander Balanescu zeneszerző értelmezi újra saját művein keresztül a hegedűjátékot és a virtuozitást, április 9-én és május 28-án pedig a Szalon Extra koncerteken az Auer Trió, Kováts Péter (hegedű), Varga István (cselló) és Fülei Balázs (zongora) Beethoven műveivel várja a közönséget.