Idén is lesz kolbász- és sódarmustra Gyulán

Idén is a Kolbász- és sódarmustrával indul a gasztrokulturális fesztiválok szezonja Gyulán. A rendezvényre március 16. és 18. között várják a közönséget a várkertben. 2018.03.05 02:32 MTI

A szervezők közleménye szerint a rendezvény célja a minőségi magyar húsipari ételek, hungarikumok népszerűsítése. A télbúcsúztató fesztivál egyben a termelők szakmai versenye és vására is. A megnyitó napján megemlékeznek az idén 150 éves gyulai húsiparról is.



Mint írják, a sódar német eredetű szó, jelentése: sonka a disznó mellső lábából, füstölt lapocka, oldalas. Az igazi sódar formás, vörös színű, omlós, füstölt ízű és illatú hús.



Idén is sonkasaccolás, sonkaszobrászat, hentes- és ételbemutató, valamint látvány disznóvágás színesíti a programot. Március 17-én, szombaton a Gyulahús Kft. válogatottja kolbászkészítő versenyre hívja ki a megméretést vállaló csapatokat.



Kézműves vásár és vidámpark mellett számos koncert is várja majd a közönséget: pénteken például Hevesi Tamás és Galambos Lajos, szombaton a Wellhello, valamint helyi tehetségek, köztük a The Whatevers, a Synema és a Chain Bridge Pop, vasárnap pedig Papp Rita és Bodnár Attila, majd a 100 Folk Celsius együttes lép fel.



A fesztivál belépődíjas, de vasárnap nyitástól délig ingyenesen látogatható.