César-díj - Tarolt a 120 dobbanás percenként

Robin Campillo 120 dobbanás percenként című alkotása kapta meg a legjobb filmnek járó legjelentősebb francia elismerést, a César-díjat péntek este Párizsban. A 70. cannes-i fesztivál Nagydíját elnyert filmet hat kategóriában díjazták.

A rendező megkapta a legjobb forgatókönyvért és a legjobb vágói munkáért járó szobrot, a főszerepet alakító 31 éves argentin Nahuel Perez Biscayart vehette a legígéretesebb színésznek járó elismerést, a legjobb férfi mellékszereplő Antoine Reinartz lett, a legjobb filmzenéért pedig Arnaud Rebotinit jutalmazták.



A magyar mozikban is bemutatott alkotás az Act Up AIDS-ellenes mozgalom első éveiről szól az 1990-es években. A mára országosan ismertté vált egyesületet egy maroknyi beteg fiatal alapította, hogy szembesítse a francia politikát a saját felelősségével az AIDS elleni harcban. Az elszánt csoport egyszerre harcolt a halállal, a társadalom, a média és a laboratóriumok közönyével.



A film rekonstruálja az egyesület heti rendszerességgel tartott vitamegbeszéléseit és akcióit, amikor például álvérrel teli zacskókkal dobálták meg a döntéshozókat vagy a gyógyszerkutató laboratóriumokat, hogy így kényszerítsék őket az eredményeik megosztására. Az alkotás azonban feltehetően annak köszönheti sikerét, hogy a politikai üzeneten túl mindenekelőtt a mozgalomban meghatározó szerepet játszó aktivisták megindító portréját rajzolja fel, középpontjában egy fertőzött és egy nem beteg fiú szerelmi történetével.



A francia filmes szakma 4200 képviselője 22 kategóriában választotta ki a legjobbakat az előző évben moziba került alkotások közül a párizsi Salle Pleyel koncertteremben 43. alkalommal megrendezett gálán, ahol mind az 1700 vendég fehér szalagot viselt a nők elleni szexuális zaklatások és a nemi erőszak elleni tiltakozásul.



"Azt kérem, hogy álljanak fel, mutassák meg a fehér szalagot, mert most tényleg cselekedni kell" - mondta a díjkiosztó közepén Manu Payet, az est házigazdája a közönség soraiban helyet foglaló sztároknak, akik valamennyien felálltak és hosszan tapsoltak. "Fantasztikus, hogy a mentalitás változóban van, hogy a nők elkezdtek beszélni és hogy a férfiak meghallják végre, hogy létezik elitélendő magatartás" - tette hozzá.



A legjobb külföldi filmnek járó Césart Andrej Zvjagincev Szeret nélkül című drámájának ítélte a francia filmszakma. Az orosz film az egyik riválisa a vasárnapi Oscar-gálán a legjobb idegen nyelvű film kategóriában Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotásának.

A legjobb rendező díját Albert Dupontel érdemelte ki a Viszlát odafönn című filmjéért. A Pierre Lemaitre 2013-ban Goncourt-díjat nyert regényéből készült alkotás megkapta a legjobb adaptációért (Pierre Lemaitre és Albert Dupontel), a legjobb operatőri munkáért (Vincent Mathias), a legjobb díszletért (Pierre Quefféléan) és a legjobb jelmezekért (Mimi Lempicka) járó Césart is.



A legjobb női alakítás díját Jeanne Balibar vehette át a Barbara című filmben nyújtott játékáért. A Mathieu Amalric rendezte költői alkotás kapta a legjobb hangmérnöki munkáért (Olivier Mauvezin, Nicolas Moreau és Stéphane Thiébaut) járó Césart is.



A legjobb férfi alakítás díját Swan Arlaud és a legjobb női mellékszereplő díját Sara Giraudeau érdemelték ki Hubert Charuel Petit Paysan (Kis gazda) című filmjében nyújtott játékukért. A thriller megkapta az elsőfilmes César-díjat is.



A legígéretesebb színésznőnek Camélia Jordanát választotta az akadémia a Le Brio című filmben nyújtott alakításáért.



Idén először adták át a közönség César-díját a francia mozikban legsikeresebb film, a RAID - A törvény nemében című vígjáték rendezőjének, Dany Boonnak. Az alkotást tavaly 4,6 millióan látták Franciaországban.



Tiszteletbeli César-díjjal tüntetették ki Pénélope Cruzt, aki franciául mondott köszönetet Franciaországnak, amely "a szabadságával és a kultúrájával inspirálja a világot". Az Oscar-díjas spanyol színésznőnek számos filmjének rendezője, Pedro Almodóvar adta át a szobrot.