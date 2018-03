Kultúra

Csaknem félmilliárd forintból újítják fel a szarvasi múzeumot

A munkálatok várhatóan áprilisban kezdődnek és év végén fejeződnek be - mondta az MTI-nek Roszik Zoltán igazgató.



Tájékoztatása szerint a felújításra az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán nyerték el a támogatást, amely mellé a város saját forrást is tervez biztosítani.



Az összegből egyrészt felújítják az 1791-ben épült épületet, korszerűsítik az elektromos és a fűtési rendszert, kicserélik a nyílászárókat, és egy kávézót alakítanak ki. Az eddig raktárként használt helyiségekben is kiállítások kapnak helyet, így a múzeum kiállítótere csaknem 250 négyzetméterrel bővül.



Roszik Zoltán elmondta, hogy 106 millió forintot fordíthatnak új kiállítások kialakítására. A múzeumot "plázaszerűen" építenék fel, a beruházás fő célja ugyanis a turizmus növelése - húzta alá.



A "pláza" vásári bemutatóterén Tessedik Sámuel korát és munkásságát mutatják be, a "termékenységi galériában" neolitikum korabeli, azaz közel ötezer éves termékenységszobrokat állítanak ki, a "boszorkánypatikában" az 1700-as évek helyi gyógyászatát ábrázolják.



A könyvesbolt fantázianevű helyiségben rovásírásos emlékeket állítanak ki, a tárlat középpontjába egy az 1990-es évek elején talált, avar kori tűtartót állítanak, amelynek az oldalán rovásírásos emlékeket találtak. Az "ékszerboltban" főként szarmata ékszereket mutatnak be, a moziteremben pedig Szarvas történetét, egykori birtokosait ismertetik meg a közönséggel az Árpád-kortól egészen a török korig. A terem közepén az itt talált török kori ágyú áll majd - magyarázta az igazgató.



Hozzátette, hogy az emeleten Domán Imre helyi állatorvos néprajzi gyűjteményét mutatják be, a házasság, a születés és a halál témái köré rendezve a kiállítási tárgyakat.



A kávézóban játékkiállítás is várja majd a közönséget.